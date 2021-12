Stardew Valley : la mise à jour indique que du nouveau contenu est encore à venir

Vallée des étoiles obtenu une nouvelle mise à jour 1.5.5. Cela apporte quelques innovations mineures telles que des corrections de bugs, des améliorations de la qualité de vie et une meilleure prise en charge des mods. Peut-être que la chose la plus cool à propos de la mise à jour est la référence à la prochaine mise à jour, qui devrait apporter du nouveau contenu avec elle.

Stardew Valley pourrait finalement obtenir du nouveau contenu

Mise à jour 1.5.5 de Stardew Valley : La nouvelle mise à jour « Stardew Valley » est là et apporte quelques petites améliorations. Par exemple, il devrait être plus facile Déplacer le bâtiment et repositionnez-vous lorsque des objets ou des animaux gênent. Mais on peut aussi enfin, par exemple Acheter des piles d’objets, donc 25 pièces à la fois.

Moddeurs devraient être heureux qu’ils soient maintenant très beaucoup plus d’options pour avoir. De plus, divers bugs mineurs et Correction de problèmes de localisation. Dans l’ensemble, cette mise à jour n’est pas si grande. Il n’y a pas de nouveau contenu. Mais très excitant Avis de la prochaine mise à jour. réellement tout l’indiquaitqu’Eric Barone aka Concerned Ape ne veut se concentrer que sur son nouveau jeu « Haunted Chocolatier » :

Y a-t-il encore du nouveau contenu à venir ? Les notes de version aka notes de mise à jour pour la mise à jour 1.5.5 révèlent déjà que le Patch avec le numéro de version 1.5.6 est également déjà en route. Ce qui est excitant à ce sujet : la prochaine mise à jour contient contenu apparemment nouveau. ça devrait être moins étendu que ça énorme mise à jour 1.5 de Stardew Valley, mais au moins.

« Il pourrait également y avoir du nouveau contenu dans la 1.5.6, mais ce ne sera rien de l’ordre de la 1.5.«

Qu’est-ce qui pourrait venir ensuite? Que se cache-t-il derrière ce teaser, Bien sûr, personne ne sait exactement pour le moment. Beaucoup de choses sont envisageables, et si vous jetez un œil à Reddit and Co, vous trouverez immédiatement diverses listes de souhaits de la communauté. Elle a de très bonnes idées, comme faire un meilleur usage du centre communautaire ou plus de choses que nous pourrions faire avec nos conjoints et colocataires.

Maintenant aussi dans le Game Pass : « Stardew Valley » a récemment été également dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass disponible. Donc, si vous n’avez toujours pas essayé « Stardew Valley », vous avez maintenant encore plus d’opportunités de le faire.

Que souhaiteriez-vous d’autre pour le nouveau contenu de « Stardew Valley » ? Faites le nous savoir dans les commentaires.