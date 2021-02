Stardew Valley: la mise à jour avec la version 1.5 devrait également apparaître pour les appareils mobiles

Le jeu de rôle de simulation Stardew Valleyqui provient d’un seul développeur est devenu un énorme succès et n’en a récemment qu’un nouveau Enregistrer le nombre de joueurs parvenu. Le titre indépendant est maintenant disponible pour les PC et les consoles ainsi que pour les appareils mobiles. De plus, il y avait même un jeu de plateau correspondant annoncé.

Il a maintenant été annoncé que les versions mobiles prendront également en charge le Mettre à jour vers la version 1.5 sera reçu!

La nouvelle version sera bientôt également disponible pour iOS et Android

développeur Eric Barone alias ConcernedApe a annoncé sur Twitter que la mise à jour avec la version 1.5 sera disponible dans le futur également disponible pour iOS et Android sera. Il n’a pas encore pu annoncer une période. Les fans des versions mobiles seront donc toujours soyez patient un peu plus longtemps doit, alors que la mise à jour est disponible sur PC depuis décembre et sur consoles depuis ce mois.

Quant au mobile: je m’engage à voir la mise à jour 1.5 arriver sur mobile, et je fais ce que je peux pour que cela se produise le plus rapidement possible. Il n’y a pas de calendrier actuel que je puisse donner pour quand cela se produira, cependant. – ConcernedApe (@ConcernedApe) 23 février 2021

Le jeu est constamment affiné

L’annonce s’est faite sous la forme de plusieurs tweets liés au jeu, notamment Bogues dans les versions console ont été discutés. Par exemple, les utilisateurs de la Nintendo Switch ont signalé un bug où le sol est soudainement devenu bleu.

Selon sa propre déclaration, Barone travaille déjà sur des solutions qui disponible dans un patch dès que possible devrait être. En outre, « Stardew Valley » revient à la PlayStation Store européen dont il a depuis été retiré en raison d’un changement de la classification par âge.

© Chucklefish / Eric Barone

Du fait que Barone continue de travailler seul sur le jeu malgré son succès croissant, cela pourrait être avec le La disponibilité de la mise à jour prendra encore un certain temps.

Cependant, les fans n’ont pas à s’inquiéter, car le développeur a toujours tenu ses annonces dans le passé. Ici pouvez-vous relire qui change la version 1.5 apporte avec lui.