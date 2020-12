Stardew Valley: la mise à jour 1.5 pourrait être publiée cette année

Pendant un certain temps doit avoir Stardew Valley-Gamer soyez patient, car la dernière mise à jour ne disait que prochaine mise à jour devrait apparaître « bientôt ». Cependant, cette déclaration datait déjà d’un mois et est toujours là pas de signequand les fans peuvent vraiment compter dessus.

Stardew Valley: la mise à jour 1.5 pourrait être publiée en 2020, mais …

Bon, au moins presque aucun signe, car comme le rapporte GameSpot, le développeur indépendant Eric «ConcernedApe» Barone a récemment commenté ce sujet. À propos de la sienne Compte Twitter il a écrit que la mise à jour 1.5 avant la fin de cette année pourrait être publié, mais il y a deux petits crochets à ce propos.

Il pourrait sortir cette année sur PC, puis sur console au début de l’année prochaine – ConcernedApe (@ConcernedApe) 16 décembre 2020

Avec sa déclaration, Barone se réfère principalement sur PC, car la mise à jour pourrait concerner cette version « Stardew Valley » éventuellement en 2020 être disponible. Pendant ce temps, il a déjà rejeté tous les joueurs qui ont remporté le titre sur la console jouer, car la nouvelle version n’y figurera certainement pas avant le début de l’année prochaine.

Trop d’espoirs que Mise à jour 1.5 sera en fait disponible sur PC dans les onze prochains jours, cependant Les joueurs sur PC ne feraient pas mieux non plus faire. Parce que bien que cette possibilité existe, selon la déclaration de Barone, elle le mot « pourrait » clairqu’il est ça pas de garantie pouvez.

En conséquence, tous les fans de «Stardew Valley» doivent continuer à être patients. Comme Barone l’a souligné dans le passé, la mise à jour 1.5 se révèlent extrêmement volumineux et surtout rendre les joueurs heureux. Les ajustements fins et la correction des bogues pourraient donc prendre plus de temps qu’il ne l’avait initialement pensé.

