Stardew Valley: Edition Collector annoncée, avec des prix d’expédition astronomiques

Stardew Valley reçoit une édition collector officielle. La boîte de collection a été annoncée par ConcernedApe et est maintenant disponible à l’achat via Fangamer. Nous vous dirons ce que vous devez savoir sur l’édition Collector. Mais soyez prévenu. Il y a une petite prise.

Qu’y a-t-il dans l’édition collector?

L’Édition Collector contient quelques délices qu’aucun agriculteur ne voudrait manquer. Il y a tout d’abord la Collector’s Box, le jeu en édition physique pour Nintendo Switch ou PC (disque sans DRM avec clé Steam). Vous obtenez également:

Support en bois de luxe , composé de six morceaux de bois de bouleau et de cerisier durable – 4,5 x 4 x 4 pouces

, composé de six morceaux de bois de bouleau et de cerisier durable – 4,5 x 4 x 4 pouces Broche d’étiquette en bois

Une page de 14 Bande dessinée Junimo par Chihiro Sakaida, l’artiste qui a conçu la bande dessinée «Avant le fermier».

par Chihiro Sakaida, l’artiste qui a conçu la bande dessinée «Avant le fermier». le Certificat votre ferme avec de nombreux détails

votre ferme avec de nombreux détails le Boîte CE avec illustration par Kari Fry, l’artiste derrière “Stardew Valley Guidebook”.

par Kari Fry, l’artiste derrière “Stardew Valley Guidebook”. le Jeu principal pour la plateforme de votre choix.

pour la plateforme de votre choix. Le jeu principal contient un jeu traditionnel Livre d’instruction avec 18 pages

avec 18 pages UNE tissu conçu par Chihiro Sakaida.

conçu par Chihiro Sakaida. Affiche bonus (durée limitée, pré-commande)

Il est important que chaque copie physique contienne la version 1.4 de “Stardew Valley”. Mises à jour gratuites comme Version 1.5 avec la porte mystérieuse sera bien sûr disponible.

Où puis-je acheter le CE de Stardew Valley?

L’édition Collector sous cette forme n’est actuellement disponible que sur fangamer.com. Il s’agit d’une entreprise de marchandises basée à Tucson, en Arizona.

Et c’est ça le problème. Si vous précommandez l’édition collector chez Fangamer et que vous vivez en Allemagne, par exemple, vous devez acheter en entier 45 euros de frais de port Payez en plus. La livraison en Australie coûte encore plus, environ 60 $ sont dus pour l’expédition ici. Le CE apparaîtra sur 6 novembre 2020.

Combien coûte l’édition Collector? Du prix le CE est entre 65 et 70 euros. La version PC coûte environ 65 euros, la Nintendo Switch Edition coûte environ 70 euros.

On ne sait toujours pas si le CE sera un jour expédié d’une manière différente et, par exemple, proposé sur Amazon. Cependant, cela pourrait valoir la peine d’attendre et de voir. Vous pouvez actuellement acheter le jeu principal d’Amazon pour diverses plates-formes.

* Remarque: ce message n’est pas une publicité payante. Tous les liens vers une boutique en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par son intermédiaire, sans que vous ne payiez un centime de plus.

