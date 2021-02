Stardew Valley Caves: Devez-vous choisir des champignons ou des chauves-souris?

Une fois que vous avez enfin atteint le seuil de rentabilité et atteint votre premier 25 km Stardew Valley, un homme vous attendra à votre porte pour vous donner le choix entre des champignons ou des chauves-souris; le choix de l’un ou l’autre déterminera finalement le sort de la grotte vide de votre ferme. Alors qu’est-ce que c’est? Champignons ou chauves-souris?

Devriez-vous choisir des champignons ou des chauves-souris pour votre grotte Stardew Valley?

Lorsque vous obtenez votre premier 25k Stardew Valley, le PNJ Demetrius vous offrira une chance de participer à une expérience qui transformera la grotte vide de votre ferme. Si vous acceptez son offre, vous aurez le choix entre les chauves-souris ou les champignons.

L’option Chauves-souris transformera votre grotte en une maison pour les chauves-souris qui laisseront tomber des fruits au hasard, et l’option champignons fournira une quantité quotidienne de champignons.

Les deux options ont leurs avantages, et nous dirions également des inconvénients s’il n’y avait pas de vainqueur unilatéral clair; en bref, la meilleure option est les champignons, et voici pourquoi.

Vous ne pouvez pas cultiver de champignons à Stardew Valley, pour commencer, et le fait de choisir cette option vous permettra d’avoir une ration quotidienne de champignons est déjà une victoire claire. Vous pouvez également obtenir des champignons rares beaucoup plus fréquemment que de les chercher et de les chercher dans les mines.

Parallèlement à cela, il n’y a que deux saisons au cours desquelles vous pouvez récolter des champignons, et même les trouver est un défi. En effet, pour les champignons tels que les champignons violets, vous devrez aller trop loin dans les mines pour les obtenir, et ils ne sont pas garantis d’être là lorsque vous y serez.

Cela dit, rien que pour ces deux raisons, les champignons sont clairement le meilleur choix; vous ne pouvez pas non plus cultiver de champignons, contrairement aux fruits et champignons sont également nécessaires pour rendre la vie exliars, donc il y a aussi cela. De plus, certains champignons font seuls des choix alimentaires décents et sont nécessaires pour beaucoup plus de recettes d’artisanat.

Cependant, le cas pourrait être fait pour les fruits car ils sont des cadeaux bénéfiques pour de nombreux PNJ Stardew Valley, et ils sont également nécessaires pour plusieurs lots. Vous pouvez également faire du vin avec des fruits, ce qui est probablement l’un des objets les plus précieux à vendre dans le jeu.

Mais encore une fois, contrairement aux champignons, les fruits sont faciles à obtenir, les champignons ne le sont pas, et vous n’êtes même pas assuré d’obtenir des fruits, car certains jours, vous ne pouvez rien obtenir et les types de fruits que vous obtenez sont également aléatoires. Donc, en fin de compte, nous vous recommandons vivement de choisir l’option champignon sur le fruit, car elle semble la plus pratique des deux.

Donc, en fin de compte, nous vous recommandons vivement de choisir l'option champignon sur le fruit, car elle semble la plus pratique des deux.