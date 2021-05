Starbucks et Walt Disney World assouplissent les règles du masque après un changement dans les directives du CDC

Starbucks et Walt Disney World Resort sont les dernières grandes entreprises à assouplir leurs politiques de masque quelques jours après que les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 n’ont plus besoin de porter de couvre-visage que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur dans la plupart des circonstances .

Starbucks a déclaré vendredi dans un communiqué sur son site Web que les couvertures faciales seraient facultatives pour les clients entièrement vaccinés à partir de lundi, à moins que la réglementation locale ne les impose par la loi.

«Il est de notre responsabilité de protéger nos partenaires et nos clients, et nous nous engageons à respecter ou à dépasser tous les mandats de santé publique», a déclaré la société, citant les recommandations du CDC dans son annonce.

Pendant ce temps, Walt Disney World a déclaré dans une mise à jour sur son site Web que les masques sont désormais facultatifs dans les «espaces communs extérieurs». Le changement est entré en vigueur samedi. Les masques sont toujours nécessaires à l’entrée et dans toutes les attractions, selon le site Web.

Dans une note de vendredi, Walmart a déclaré que les masques ne seraient plus nécessaires pour les employés ou les clients entièrement vaccinés à partir de mardi.

La plus grande chaîne de vente au détail du pays a également annoncé un bonus de 75 € pour les employés qui sont ou se font vacciner contre le COVID-19.

Depuis le changement des recommandations du CDC, les principaux détaillants du pays ont commencé à annoncer des changements dans leurs politiques de masques.

Le CDC a annoncé jeudi que les personnes entièrement vaccinées contre le virus n’avaient plus besoin de porter de masques ou de se distancer physiquement dans la plupart des circonstances.

« Nous avons tous aspiré à ce moment où nous pourrons revenir à un certain sens de la normalité », a déclaré le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un point de presse jeudi après-midi.

« Sur la base de la trajectoire descendante continue des cas, des données scientifiques sur les performances de nos vaccins et de notre compréhension de la façon dont le virus se propage », a déclaré Walensky, « ce moment est venu pour ceux qui sont complètement vaccinés. »

