Star Wars: Y a-t-il un ordre idéal pour voir toute la saga?

George Lucas a brisé le moule et a révolutionné la manière de faire du cinéma en 1977 avec la création et la création de Star Wars: un nouvel espoir. Le cinéaste n’imaginait sûrement pas l’influence qu’il aurait sur l’industrie cinématographique avec l’histoire du conflit intergalactique entre l’Empire et l’Alliance rebelle. La guerre entre factions a captivé l’imagination du public avec des objets tels que des sabres laser, des vaisseaux spatiaux et des chevaliers Jedi. Le concept de The Force est là pour rester. Puis le créateur George, qui avait risqué son avenir financier avec ce premier film, a eu l’opportunité d’achever son plan: une trilogie basée sur les Skywalkers et la guerre intergalactique. C’est le début d’une saga qui s’est élargie avec neuf films principaux et deux spin-offs. Sans oublier les séries qui font également partie de cet univers.

La réalité indique qu’il y a deux manières d’aborder Guerres des étoiles: l’ordre chronologique proposé par fiction vs. l’arrivée dans les théâtres de ces aventures divertissantes. Gardez à l’esprit que la trilogie originale comprend le conflit Empire – Rebels et est au centre de l’histoire fictive. Ce sont les trois premiers films à sortir en salles: Un nouvel espoir (1977), L’empire contre-attaque (1980) et Le retour du Jedi (1983). Plus tard, ceux connus sous le nom de préquelles de la franchise ont été publiés: La menace fantôme (1999), La guerre des clones (2002) et La vengeance des Sith (2005). Alerte spoil! Si nous regardons les films dans l’ordre chronologique indiqué par la fiction, de I à VI, nous manquerons la surprise à des moments comme l’iconique »je suis ton père», Où Dark Vador révèle son identité à Luke: le Jedi disgracié Anakin Skywalker.

La période qui inclut les préquelles ajoute encore plus de contenu: la série La guerre des clones, Le mauvais lot, récemment sorti sur Disney +, Solo: une histoire de Star Wars; Star Wars: Rebelles Oui Rogue One: Une histoire de Star Wars. À ce stade, le nombre de personnages de la saga est important et il est naturel que le public ait ses favoris.

De cette façon, nous arrivons à la troisième trilogie qui montre comment l’héritage de Skywalker se poursuit dans cette galaxie lointaine. Dans ce cas, nous parlons de le réveil de la force (2015), Le dernier Jedi (2017) et La montée de Skywalker (2019), tous produits par le géant Disney après avoir acheté Lucasfilm à George Lucas en octobre 2012 pour un montant impressionnant de 4,05 milliards de dollars.

Les nouveaux versements relatent la montée du Premier Ordre pour remplacer l’impitoyable Empire intergalactique et comment le jeune roi rejoint la Résistance aux côtés d’autres héros pour lutter pour la liberté de la galaxie. Au milieu participent Mark Hamill, Harrison Ford et la disparue Carrie Fisher avec leurs personnages de la trilogie originale: Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia. Cette période comprend la série Le mandalorien Oui La résistance.

Dark Vador, le méchant du cinéma par excellence



Deux façons de voir la saga Star Wars

Nous présentons ici l’ordre chronologique de l’histoire fictive de la franchise.

La chute de la République

Épisode I La menace fantôme

Épisode II L’attaque des clones

La guerre des clones

Épisode III La revanche des Sith

Le mauvais lot

Solo: une histoire de Star Wars

Rebelles de Star Wars

Voleur

Empire vs. Rebelles

Épisode IV Un nouvel espoir

Épisode V L’Empire contre-attaque

Épisode VI Le retour des Jedi

Premier ordre

Le mandalorien

La résistance

Épisode VII Le réveil de la force

Épisode VIII Les derniers Jedi

Épisode IX La montée de Skywalker

L’alternative est de profiter d’abord de tout le contenu de la section Empire vs. Rebelles suivie par La chute de la République et pour clore le conflit de Le premier ordre.