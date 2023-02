Star Wars : Visions, saison 2 : date de sortie et nouveaux chapitres

La série animée »Star Wars : Visions » vient d’annoncer la date de diffusion de sa deuxième saison, ainsi que les studios d’animation impliqués dans la production de chacun de ses épisodes.

L’annonce a été faite par le biais d’une déclaration conjointe de Disney + et lucasfilmconfirmant que le deuxième volume de Star Wars : Visions fera ses débuts le 4 mai 2023, ce qui signifie qu’il coïncidera avec les célébrations du Star Wars Day.

La deuxième saison de la série d’anthologie comprendra neuf épisodes, les studios d’animation participants étant : El Guiri, Cartoon Saloon, Punkrobot, Aardman, Studio Mir, Studio La Cachette, 88 Pictures, D’art Shtajio et Triggerfish.

La liste des titres des épisodes a également été dévoilée : « Sith » (El Guiri), « Screecher’s Reach » (Cartoon Saloon), « In the Stars » (Punkrobot), « I Am Your Mother » (Aardman), « Journey to the Dark Head » (Studio Mir), « The Spy Dancer » (Studio La Cachette), « The Bandits of Golak » (88 Pictures), « The Pit » (D’art Shtajio) et « Aau’s Song » (Triggerfish).

« Nous sommes très fiers de pouvoir révéler la ligne d’études que nous avons rassemblée », a-t-il déclaré. James Waugh, producteur exécutif de »Star Wars : Visions » et vice-président du contenu chez Lucasfilm. « Chaque court métrage est incroyable, plein de cœur, de portée, d’imagination et des valeurs qui font que les histoires sont distinctes de Star Wars, tout en ouvrant de nouvelles façons audacieuses de voir ce qu’une histoire de Star Wars peut être. »

Waugh a ajouté que bien que la première saison de » Visions » consistait en des productions d’anime, ce deuxième volume contiendra des épisodes qui ne sont pas de l’animation japonaise. « Personnellement, mon intention pour ‘Visions’ a toujours été de laisser une palette plus large car il y a tellement de travail d’animation formidable dans le monde », a-t-il déclaré.

Cependant, la série a trouvé une grande place en ce qui concerne la culture japonaise, car au-delà du fait qu’il y aura à nouveau un épisode d’anime dans le tome 2, le cinquième épisode de la première saison, intitulé »Le Neuvième Jedi », a obtenu une adaptation manga qui a été publiée en mai 2022.

La saison 2 de « Star Wars : Visions » sera diffusée sur Disney+ le 4 mars.