Star Wars : Visions Saison 2 annoncée pour 2023

Star Wars Celebration a apporté de nombreuses révélations au cours des derniers jours, et aujourd’hui, cela s’est poursuivi avec une foule de nouvelles annonces et d’interviews fournissant de nouvelles informations aux fans. Parmi celles-ci figurait la confirmation que Star Wars : Visions sera de retour au printemps 2023 pour une deuxième saison. La série d’anthologies animées a été un grand succès sur Disney + lorsqu’elle a fait ses débuts en 2021 en tant que première sortie d’anime dans le Star Wars franchise, gagnant beaucoup d’éloges pour avoir poussé dans une direction différente des animations précédentes liées à la franchise.

Star Wars : Visions n’était certainement pas une série d’animation banale, ni même une anthologie standard, car chaque épisode racontait non seulement une nouvelle histoire liée à la Star Wars saga, mais a également adopté des styles d’animation très différents de la part d’un certain nombre de grands studios d’animation. Parmi ceux qui ont participé à l’énorme effort de collaboration de la première saison figuraient Studio Colorido, Trigger, Science SARU, Kinema Citrus, Geno Studio, Production IG et Kamikaze Douga, mais il n’a pas encore été annoncé s’ils reviendront pour la saison deux. ou si un nouveau groupe de studios aura la chance d’avoir un impact sur la franchise.

La première saison se composait d’épisodes d’une durée de 13 à 22 minutes et se concentrait sur de nombreux aspects différents de la Star Wars saga comprenant l’Ordre Jedi déchu, les Sith et bien plus encore. Ayant été un tel succès pour son large éventail et son style visionnaire, la deuxième saison ne voudra probablement pas apporter trop de changements au format à son retour.

Star Wars Celebration a livré plus de nouvelles pour les fans d’anthologie

Ainsi que le retour de Star Wars : Visions, Guerres des étoiles Celebration a également apporté des nouvelles tant attendues sur une autre série d’anthologies animées, Contes des Jedi. Provenir de Guerres des étoiles‘ bible ambulante Dave Filoni, Contes des Jedi inclura de nouvelles histoires construites autour de moments bien connus depuis le Guerres des étoiles saga et verra le retour de personnages populaires tels que Qui-Gon Jinn et Count Dooku en tant que versions plus jeunes de ceux précédemment vus dans la franchise Star Wars. Selon Filoni, la série comportera également plusieurs épisodes centrés sur le personnage d’Ahsoka Tano.

Bien sûr, Ahsoka obtient également une série d’action en direct après son apparition dans Le Mandalorien, avec Rosario Dawson reprenant son rôle. Dawson a précédemment expliqué à quel point elle avait aimé pouvoir développer le personnage, en particulier compte tenu du nombre de Guerres des étoiles’ les personnages les plus connus sont des hommes. Elle a dit auparavant StarWars.com :