« Star Wars: Visions » ne fait pas partie du canon officiel de la saga

Cette semaine, Disney + a organisé la première des neuf épisodes produits pour « Star Wars: Visions », une nouvelle anthologie animée dans laquelle Lucasfilm a réuni certaines des équipes créatives les plus remarquables de l’industrie de l’anime pour offrir leurs contributions respectives à un des franchises de narration les plus populaires de tous les temps.

« Star Wars: Visions » a été présenté comme un véritable délice visuel dans lequel chaque cinéaste impliqué montre différentes manières dont cet univers, reprenant certains éléments déjà oubliés dans son récit élargi. Cependant, aucun des épisodes qui ont été présentés sur Disney + n’affectera en aucune façon le canon de la saga.

Le producteur Kanako Shirasaki et le producteur exécutif James Waugh ont partagé une interview avec CNET sur le travail effectué dans « Star Wars: Visions », un espace dans lequel ils ont été interrogés sur l’impact possible que certaines des histoires présentées pourraient avoir sur l’avenir versements de la franchise.

« Pas immédiatement », a commenté Shirasaki sur l’impact de la série sur les derniers épisodes de la série. « Mais cela pourrait influencer la prochaine génération de créateurs. » Cela dit, il est clair que toute révélation « controversée » présentée dans les épisodes de « Star Wars : Visions » n’est qu’une partie de son propre univers autonome sans affecter le reste.

« C’est correct. Chaque morceau de Star Wars influence les futurs conteurs de Star Wars d’une manière ou d’une autre », a commenté Waugh. « Il est donc prévu d’intégrer ‘Visions’ dans la chronologie narrative de la saga ? Pas actuellement, mais je ne doute pas que nous verrons des choses qui étaient dans « Visions » faire partie de l’usine Star Wars pour les décennies à venir.

James Waugh précise qu’en ce moment il prépare le lancement d’un roman écrit par Emma Meiko Candon intitulé « Star Wars : Visions – Ronin », qui s’inspire directement de l’esthétique et de l’écosystème créés pour la série animée, assurant qu’il Elle ne peut pas attendre que le public soit fasciné par elle, bien qu’elle n’ait pas dévoilé sa possible fenêtre de sortie.