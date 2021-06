Star Wars: Visions – Les nouvelles de la franchise Anime devraient arriver bientôt

Pendant le « La journée des investisseurs de Walt Disney Company 2020 » Comme vous le savez, Lucasfilm a annoncé plusieurs nouveautés Guerres des étoilesProjets. En plus de La série Haute République L’Acolyte également Production d’animation Star Wars : Visions. De nouvelles informations sur ce dernier doivent être annoncées prochainement.

Star Wars: Visions – Avant-première à l’Anime Expo Lite

Lucasfilm l’a annoncé personnellement sur le site officiel de « Star Wars ». Il dit que le prochain projet d’anthologie d’anime aura son propre Panel de 30 minutes être présent à la prochaine Anime Expo Lite. Le salon numérique aura lieu du 3 au 4 juillet 2021 à la place de. Il devrait y avoir un Aperçu rapide présenté qui sera accompagné de plusieurs invités d’honneur.

Il s’agit notamment de Jacqui Lopez, James Waugh et Josh Rimes, qui sont les producteurs exécutifs de « Star Wars: Visions ». De plus, le co-producteur exécutif Justin Leach a également Productrice Kanako Shirasaki du studio d’animation Qubic Pictures (« Eden ») qui veulent donner un aperçu de la production.

Pour le moment, les informations sur « Star Wars : Visions » sont encore rares. Lors de l’annonce du projet, il était seulement indiqué qu’il une anthologie de courts métrages, qui, en collaboration avec « Les meilleurs créateurs d’anime japonais au monde » surgirait. Les studios d’animation avec lesquels Lucasfilm travaillera n’ont pas été précisés.

Dans le passé, Lucasfilm a travaillé dans le cadre de « Star Wars : The Clone Wars » et « Star Wars Resistance » avec la base tokyoïte Studio d’anime images de polygone (« Transformers: War for Cybertron-Trilogy ») ensemble. Le studio pourrait également être impliqué dans le premier projet d’anime de Lucasfilm. « Star Wars: Visions » devrait toujours 2021 exclusivement sur Disney Plus démarrer.