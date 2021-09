Star Wars: Visions First Reactions fait l’éloge d’une approche unique et d’un style d’animation de niveau supérieur

Les premières réactions à la série d’anthologies animées Disney+, Star Wars : Visions, sont dedans et ils brillent. Produit par Lucasfilm Animation, Star Wars : Visions se compose de neuf courts métrages, chacun étant produit par l’un des six studios d’animation japonais, chaque épisode racontant une histoire différente et originale à travers le vaste paysage d’une galaxie lointaine, très lointaine. Et Guerres des étoiles les fans adorent.

#StarWarsVisions était tout simplement fantastique. L’animation était magnifique à tous les niveaux. J’ai adoré la diversité des histoires et il y en a tellement dont je suis tombé amoureux. J’espère qu’ils continueront plus de ces histoires et maintiendront ce programme. Nous avons besoin de plus de cela. pic.twitter.com/6udJRZukvb – Bryan Young (@swankmotron) 15 septembre 2021

Journaliste et Guerres des étoiles l’aficionado Bryan Young appelle la série « fantastique », avant de louer l’animation et les histoires elles-mêmes, ainsi que d’appeler à beaucoup plus de cette approche unique de la Guerres des étoiles la franchise.

#StarWarsVisions est incroyable. L’animation est de niveau divin et il est fascinant de voir chaque studio explorer les confins de cet univers à sa manière. Tout le monde aura un chapitre préféré différent. Pour moi, c’est l’avenir de #Guerres des étoiles.pic.twitter.com/pLIsYTNtlC – David Opie (@DavidOpie) 15 septembre 2021

David Opie fait écho à ces sentiments, qualifiant le style d’animation de « niveau divin » et faisant à nouveau l’éloge de cette façon rafraîchissante d’explorer l’univers de Star Wars.

Les styles d’animation de STAR WARS: VISIONS varient et portent comme Mariah, mais le premier court métrage, « The Duel » de Takanobu Mizuno est le plus fort, opposant un Ronin à l’acier aux bandits Sith. Lucy Liu, naturellement, commande l’écran avec à peine un murmure. https://t.co/EDj0ZDt8CIpic.twitter.com/2YF3nOCcIZ – Anya Stanley (@BookishPlinko) 15 septembre 2021

La réponse à tous les niveaux a été extrêmement positive, de nombreux téléspectateurs étant séduits par Star Wars : Visions’ capacité à apporter une perspective différente à la Guerres des étoiles mythos d’une manière que Disney n’a jamais pu (ou ne le ferait probablement) sur grand écran.

j’ai tout regardé #StarWarsVisions & j’ai vraiment adoré. Chaque court métrage apporte sa propre interprétation unique et inventive de STAR WARS qui améliore et développe tout ce que nous savons déjà. Les visuels sont magnifiques et la narration est de premier ordre. TELLEMENT de combats fous au sabre laser pic.twitter.com/4tfNDsWoZc – Erik Davis (@ErikDavis) 15 septembre 2021

Star Wars : Visions est décrit comme une collection de courts métrages d’animation présentés « à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime du monde » qui offrent « une perspective culturelle nouvelle et diversifiée à Star Wars », et il semble que la série ait fait exactement ce qu’elle visait, tous tout en restant fidèle à ce qui a rendu la franchise si populaire depuis tant d’années.

#StarWarsVisions est un triomphe, une magnifique célébration cinétique des idées qui font de Star Wars ce qu’elle est. Oui, c’est plein d’images dingues sans contrainte par ce que vous savez avant, mais ces courts métrages comprennent le cœur thématique de la saga. Mon avis complet arrive @io9 la semaine prochaine! pic.twitter.com/7ITJvmc6Ge – James Whitbrook (@Jwhitbrook) 15 septembre 2021

En effet, une réaction a décrit les courts métrages, qui sont intitulés Le duel, Lop et Ochi, Tatooine Rhapsodie, Les jumeaux, L’aîné, La mariée du village, Akakiri, T0-B1, et enfin Le Neuvième Jedi, comme ayant « l’essence de ce dont parlent les histoires de cette franchise ».

Chaque épisode de #StarWarsVisions obtient l’essence de ce que sont les histoires de cette franchise, mais ils vivent carrément dans le domaine des choses sauvages que vous ne vous attendriez jamais à voir dans un projet d’action réelle pic.twitter.com/r2xiki4bjT – Charles PM (@CharlesPulliam) 15 septembre 2021

… avec un autre disant qu’il n’y a pas un seul épisode qu’ils n’ont pas aimé « ou qu’ils n’ont pas immédiatement voulu revoir ».

Heureux de dire que #StarWarsVisions est sacrément génial. Il fait, en effet, fouetter le cul. Alors que j’ai apprécié certains courts métrages plus que d’autres (un couple que je ne m’attendais pas à aimer autant que moi), il n’y en a pas un seul que je n’aime pas, ou que je n’ai pas immédiatement envie de revoir. pic.twitter.com/jgquAeA17m – Jordan Maison (@JordanMaison) 15 septembre 2021

Les studios d’animation japonais impliqués dans la série incluent des noms tels que Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production IG et Science SARU, avec les épisodes pliant les tropes populaires d’anime dans le vaste monde de Guerres des étoiles.

#StarWarsVisions prend l’essence même de @guerres des étoiles la narration et l’élève, l’emmenant dans des endroits où il n’est jamais allé auparavant. Chaque histoire a un style unique, à la fois visuellement et dans le mythe exploré. Bien que je les ai tous aimés, j’ai une poignée de favoris dont je veux plus. pic.twitter.com/T23L1nM2As – Maggie Lovitt @ #TIFF21 (@maggieofthetown) 15 septembre 2021

« Star Wars: Visions propose 9 courts métrages d’animation incroyables et VISUELLEMENT ÉTONNANTS qui offrent une vision unique du monde de Star Wars ! Ils sont tellement amusants que les fans ne pourront pas effacer le sourire de leurs visages pendant qu’ils regardent. Histoires super CRÉATIVES et styles d’animation ! » a dit un téléspectateur…

Star Wars : Visions propose 9 courts métrages animés incroyables et VISUELLEMENT ÉTONNANTS qui offrent une vision unique du monde de Star Wars ! Ils sont tellement amusants que les fans ne pourront pas effacer le sourire de leurs visages pendant qu’ils regardent. Des histoires et des styles d’animation super CRÉATIFS !#StarWarsVisionspic.twitter.com/fER3JIVE1m – Tessa Smith – La geek de maman (@MamasGeeky) 15 septembre 2021

avec un autre ajoutant que « Ce sont les histoires que vous recherchez. »

Ce sont les histoires que vous recherchez.#StarWarsVisions propose une animation accrocheuse qui mélange divers styles d’anime, une action incroyable, une narration dynamique et certains des sabres laser les plus ÉPIQUES de la galaxie. C’est sûr d’être un succès instantané auprès des fans de tous âges! pic.twitter.com/ZJIZQ53ShY – Ashley Saunders (@ThatAshleyErin) 15 septembre 2021

La vision de Star Wars : Visions que beaucoup demandent maintenant que l’anthologie devienne un événement annuel. Avec la série capable de donner Guerres des étoiles les fans ont un aperçu de nombreux aspects différents de la galaxie, sans être liés par des histoires d’action en direct plus larges, cela donnerait aux créatifs la chance de poursuivre cette approche unique et clairement très populaire.

Heureux d’annoncer que #StarWarsVisions est super. J’ai apprécié certains courts métrages plus que d’autres, mais ils sont tous assez fantastiques. J’ai hâte de les revoir en 4K en anglais et en japonais d’origine. J’espère vraiment que cela deviendra une chose annuelle pour #Guerres des étoiles. pic.twitter.com/NvSrmdRzPR – Adam Frazier (@AdamFrazier) 15 septembre 2021

Présentant de toutes nouvelles versions créatives de la galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars : Visions sera une série de courts métrages d’animation célébrant Guerres des étoiles à travers l’objectif des meilleurs créateurs d’anime du monde. La collection d’anthologies apportera des visions fantastiques de plusieurs des principaux studios d’animation japonais, offrant une perspective culturelle fraîche et diversifiée à Star Wars. Les neuf courts métrages de Star Wars : Visions devraient sortir le 22 septembre 2021 sur Disney+.

