Star Wars : Visions et The Mandalorian s’offrent des adaptations en manga

Ces dernières années, cela a été L’univers Star Wars surtout avec d’autres série en streaming de plus en plus élargi. Mais la franchise a également continué à se développer sous Disney dans d’autres médias deux succès en série le passé récent recevra bientôt adaptations mangas.

Les séries de mangas sortent en mai

Le numéro de mai du magazine Big Gangan a annoncé, comme le rapporte Anime News Network, que les fans attendent avec impatience Adaptations mangas de Star Wars : Visions et The Mandalorian peut attendre avec impatience. Celles-ci paraîtront d’ailleurs dans un peu plus de quatre semaines, plus précisément sur 25 mai 2022.

Tout comme la série animée, nous travaillons également sur la prochaine adaptation du magazine divers artistes connus. Voici une liste détaillée des auteurs et artistes qui ont été confirmés jusqu’à présent :

Haruichi (« Star Wars Leia ») : Lop et Ocho

(« Star Wars Leia ») : Lop et Ocho Yusuke Osawa (« Spider-Man : Fake Red ») : Le neuvième Jedi

(« Spider-Man : Fake Red ») : Le neuvième Jedi Keisuke Sato (« Little Witch Academia ») : les jumeaux

(« Little Witch Academia ») : les jumeaux Kamome Shirahama (« Star Wars : Visions ») : l’ancien

Cependant, Ōsawa ne travaillera pas seulement sur le manga Star Wars : Visions, mais aussi sur le Adaptation manga de The Mandalorian. Il est la première foisqu’une série live-action de la marque bénéficie d’une telle adaptation. Incidemment, la première série de la franchise était Rebelles de la guerre des étoiles accordé cet honneur. Le premier volume de cette série a déjà été publié en Allemagne par Maison d’édition Panini publié.

Scan du numéro de mai de Big Gangan Magazine © Disney/Lucasfilm/Square Enix

Il n’est actuellement pas encore clair si les implémentations manga de « Star Wars: Visions » et « The Mandalorian » seront également disponibles trouveront leur chemin vers l’Allemagne. Étant donné que les dernières grandes séries de mangas de la franchise ont toujours été publiées par nous, les chances ne devraient pas être trop mauvaises.

Star Wars : Visions et The Mandalorian sont exclusif à Disney Plus accessible.