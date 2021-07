Star Wars : Visions a déjà une bande-annonce. Profitez-en!

Star Wars : Visions est une série animée qui comportera 10 courts métrages d’anthologie et est quelque chose de jamais vu dans l’histoire de la saga. Il n’y a pas beaucoup de détails sur le projet Disney+ plus qu’avancé en Salon de l’anime. Le concept derrière ce contenu est simple : des courts métrages d’animation à la japonaise qui rendent hommage à Guerres des étoiles et ils ajoutent ce style particulier qui est l’anime.

Les principaux studios japonais ont participé au projet et le résultat est de courtes anthologies qui offrent une nouvelle fusion culturelle et une approche unique dans l’histoire de Guerres des étoiles.

Premier aperçu de Star Wars : Visions







Les producteurs de l’émission sont ravis car ils ont trouvé de vrais fans de la saga intergalactique numéro un au monde dans les studios qui ont développé le contenu. Les différentes alternatives et histoires qui seront vues dans la série reprennent des aspects des films et les transforment du style japonais.

Star Wars : Visions Il couvrira différents genres dans chacun de ses courts métrages qui exploiteront la façon de raconter des histoires qu’a l’animation orientale. Certains des locaux connecteront le public au contenu original. Par exemple le Maître et le Padawan face à une menace … style Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi devant Dark Maul.

Les producteurs de l’émission assurent que quelque chose de ces caractéristiques n’a jamais été vu dans l’univers de Guerres des étoiles et que les fans tomberont amoureux des différentes livraisons que les responsables Visions avoir à offrir. Il sera présenté le 22 septembre par Disney+. Attentif!

