Star Wars: un nouveau roman révèle la montée d’un ancien ennemi

Avec Star Wars: La Haute République Disney a annoncé le prochain grand chapitre de la saga des stars l’année dernière. Cela nous emmène dans une époque de la galaxie loin, très loin, le 200 ans avant les événements la saga Skywalker se déroule. Néanmoins, les fans sont autorisés à trouver toutes sortes d’allusions personnages et organisations bien connus avoir hâte de.

L’un d’eux est profondément enraciné dans l’univers «Star Wars» que nous connaissons jusqu’à présent, c’est pourquoi nous souhaitons l’examiner de plus près. Là La Haute République n’est pas encore disponible dans ce pays, nous en voudrions un à ce stade avertissement SPOILER clair prononcer.

Star Wars: The High Republic révèle les origines d’une organisation criminelle bien connue

Récemment, le nouveau est apparu aux États-Unis Roman « Star Wars: The High Republic – Into the Darkness ». Dans son histoire, comme le rapporte Comic Book, trois jeunes jedi en bref, qui doivent s’affirmer à la lisière du territoire républicain face aux partisans du côté obscur et à un grand rassemblement de pirates de l’espace.

Cela se réveille surtout avec les deux Jedi Orla Jareni et Cohmac Vitus mauvais souvenirs d’événements similaires il y a plusieurs années. Dans le cadre d’un Flashbacks nous apprenons ce qui s’est passé quand les deux étaient encore des padawans. Avec leurs maîtres, ils devraient les rois kidnappés sauver deux planètes, mais est tombé dans un piège du Lasat Lord Isamer et sa directionqui a tué le maître de Cohmac.

Couverture de « Star Wars: The High Republic – Into the Darkness » (© Disney)

Les Jedi restants ont réussi à terminer leur mission, mais Isamer a précédemment tué l’un des deux monarques. Un acte qui conséquences de grande portée devrait en résulter. Enfin, dans un épilogue de ce flashback, le vrai cerveau derrière les enlèvements révélés: Les hutts. Ils avaient engagé la Direction pour déstabiliser la bordure extérieure.

Les Jedi ont plus tard trouvé suffisamment de preuves dans la cachette d’Isamer pour être Direction Smash. C’est ainsi que s’est produit un vide de puissance dans la jante extérieure et en cela les Hutts ont vu leur chance! Ils ont comblé cette lacune et ont connu une évolution sans précédent. Tandis que la guerre des clones ils étaient le numéro un incontesté de la bordure extérieure, pas seulement eux La vie des Skywalkers significativement façonné, mais a également joué un rôle dans la prise du pouvoir par l’empire.

C’est un développement passionnant qui élargit l’univers «Star Wars» que nous connaissons. Cependant, au cours des derniers mois, nous avons également vu ce qui s’est passé après la chute du clan Hutten dans «Le retour des Jedi», car maintenant une certaine personne est assise chasseur de primes Mandalorian sur le trône du grand Jabba.