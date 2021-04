Star Wars travaille sur un vrai sabre laser – et voici à quoi il ressemble!

Ensuite, élargissez les bandes et augmentez la courbe, leur permettant de s’enrouler partiellement les unes autour des autres et de former un cylindre complet. Entraînez ce système avec un moteur afin que les deux bobines puissent être étendues et rétractées de manière synchronisée en appuyant sur un bouton. Maintenant, vous avez un sabre laser! pic.twitter.com/B3lLMmclDN

– Ben Ridout (@benridout) 12 avril 2021