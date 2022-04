Star Wars : Toutes les fois que la Force soit avec toi est dit dans la trilogie originale

Les phrases légendaires au cinéma sont nombreuses, mais sans aucun doute l’une des plus emblématiques de tous les temps est celle de »Que la force soit avec toi »( »Que la force soit avec vous »), quelques mots qui nous rappellent rapidement les films de »guerres des étoiles », qui dès son premier film, a fait de cette phrase l’une de ses signatures significatives pour toute la saga.

Même de nombreux fans de la saga célèbrent le 4 mai comme le jour de Star Wars pour être en anglais »fourth of may » et pour avoir assimilé à »may the force » un jour férié que beaucoup utilisent déjà pour se déguiser en leurs personnages Star Favoris de guerres ou revoir les films classiques.

L’expression a si bien fonctionné pour Star Wars pour utiliser l’un de ses thèmes les plus récurrents chez les Jedi, tout comme la force, celle qui guide tous les cœurs purs. Dans tous les films, il est répété de nombreuses fois par différents personnages, nous vous apportons donc ici une liste de toutes les fois où les films de Georges Lucas ils utilisent et disent »Que la Force soit avec toi », une phrase qui a franchi les barrières du cinéma et qui est reconnue partout où elle est dite.

Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir (1977)







Bien que beaucoup pensent que Obi Wan Kenobi a dit cette ligne pour la première fois dans » Star Wars », la ligne est dite deux fois dans la première bande, le général Dadonna la disant pour la première fois à la fin du briefing de la mission Death Star, encourageant les pilotes avec « Alors équipez vos navires, et que la Force soit avec vous ! ». De la même forme Han Solo dit la phrase à Luke Skywalker juste avant qu’il ne monte à bord du navire pour piloter, comme une rare façon de lui souhaiter bonne chance au combat.

Star Wars : Épisode V – L’Empire contre-attaque (1980)







Dans ce film, la phrase est dite, mais pas autant que nous la connaissons. Quand Luke s’approche pour la première fois Dark Vadorle Seigneur des Ténèbres des Sith lui dit la phrase menaçante « La Force est avec toi, jeune Skywalker… mais tu n’es pas encore un Jedi. »

Similaire mais cela n’atteint pas la ligne épique, cependant, à la fin du film, lorsque Lando et Chewbacca vont sauver Han Solo des mains de Jabba le Hutt, Luke leur dit « Que la force soit avec vous », étant le dernier dialogue parlé de cet épisode.

Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedi (1983)

L’amiral Ackbar utilise l’expression, la changeant légèrement en « Que la force soit avec nous », alors que la flotte rebelle lance son attaque sur la deuxième étoile de la mort, encourageant les commandants rebelles dans leur mission.

Han et Luke sont les seuls à mentionner la phrase « Que la Force soit avec vous » dans la trilogie originale, une tournure intéressante à leur histoire, puisqu’il est interdit à l’Empire de se référer aux Jedi ou à la Force, ce qui implique qu’ils sont les ceux qui vont contre eux.