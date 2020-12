« Star Wars »: tout ce que vous devez savoir sur le Darksaber

Depuis sa création, les sabres laser ont été l’un des éléments importants de l’univers « Guerres des étoiles», Devenir le symbole de la bataille de la Jedi contre la Sith et l’équilibre parfait qu’il exerce sur la force. Tout au long de la franchise, nous avons rencontré des sabres de toutes formes et couleurs, mais aucun comme celui présenté « The Mandalorian».

La première saison de la série se terminerait par deux grandes révélations: La première est que l’officier impérial Moff Gideon a survécu à sa confrontation avec Vacarme. Le second: il a en sa possession un étrange sabre qui, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant, a une lame noire tranchante.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Final Fantasy »: une revue des meilleurs méchants de la franchise

À ce moment-là, ceux qui connaissent l’univers élargi et les séries animées comprendront que Gédéon a en sa possession le légendaire Darksaber. Mais quel est cet objet et quelle est son importance pour l’histoire? Bref, l’importance de cette arme le clan des Mandaloriens a la même portée que Excalibur dans la légende de Roi Arthur.

Sa première apparition à l’écran remonte à « Star Wars: La guerre des clones« Pour avoir plus tard un rôle important dans »Star Wars: Rebelles». Ses origines remontent à l’époque de la Ancienne république et le peuple Mandalorian (ou la plupart de ses clans), croient que quiconque peut l’utiliser avec habileté est digne de le diriger, passant entre les mains de celui qui vainc son porteur.

Il Darksaber a été créé par le premier Mandalorian à faire partie de l’ordre Jedi, Tarre vizsla. Mais contrairement à ses nouveaux frères et sœurs, il choisirait de porter un cristal Kyber noir, donnant à son arme l’apparence d’un katana. Il allait devenir une figure vénérée dans Mandalore.

Pendant votre temps dans l’ordre Jedi, a réussi à devenir l’un de ses leaders, remportant le titre de Mand’alor. Ce serait à partir de ce moment que le Darksaber continuerait à être considéré comme un véritable symbole de leadership parmi les Mandaloriens. En mourant Vizsla, son sabre est resté au tempo Jedi de Coruscant jusqu’au moment de la chute de l’Ancienne République. A cette époque, les membres de son clan l’ont récupéré afin de lui donner sa juste place dans l’univers.

« La guerre des clones« Ce serait la première apparition de l’arme à l’écran, présentant les gens de Mandalore sous le règne de la Duchesse Satine (un amour juvénile de Obi Wan Kenobi). À l’époque, les gens de Mandalore il adoptera une position plus pacifiste que celle de ses ancêtres.

Le conseil Jedi parviendrait à découvrir un complot visant à renverser la duchesse, dirigé par Pré Vizsla, descendant de Jedi Mandalorian qui a dirigé le groupe extrémiste « Veille de nuit«Qui voulait voir refaire surface les vieilles coutumes de son peuple, portant le sabre noir comme symbole.

Vizsla viendrait forger une alliance avec les ressuscités Dark Maul Et son frère Oppression sauvage, réussir à envahir Mandalore et renverser la duchesse, étant Vizsla la règle pendant un certain temps. Après une série d’altercations contre Malmener et son frère, le Sith le défierait au combat sous les anciennes lois qui Vizsla défendu. Après sa défaite, Dark Maul prendrait le commandement du « Veille de nuit”Et donc, de Mandalore.

Inutile de dire que le commandement despotique de Malmener ce n’était pas du goût de tout le monde. Un groupe de renégats a quitté leur maison sous la direction de Bo-katan, jurant qu’un étranger ne se prononcerait jamais Mandalore, bien que beaucoup choisissent de reconnaître Malmener en tant que nouveau leader.

Malmener a exercé son pouvoir de l’ombre, en utilisant le Premier ministre Almec comme moyen d’empêcher les gens de se révéler. Les Sith auraient longtemps à se venger Kenobi, attirant leur attention à l’aide du Duchesse comme appât. En capturant son rival, Malmener l’a forcé à voir comment il utilisait le Darksaber assassiner son ancien amour sous ses yeux.

En théorie, Malmener il cherchait seulement à accumuler du pouvoir pour prouver sa valeur à son ancien maître, Dark Sidius, mais il le percevait comme une menace pour ses plans de conquête et de pouvoir. Après une bataille dans laquelle il utiliserait le Darksaber, serait vaincu et capturé, son frère étant assassiné dans le processus.

Malmener finirait par prendre une grande peur pour l’arme, l’abandonnant en toute sécurité Dathomir. Malmener il serait capturé par la république et plus tard il émergerait à l’époque de l’Empire. Quand Ezra est apparu dans son abri de Dathomir, Maul chercherait à faire de lui son nouvel apprenti.

Avec le temps, les sith auraient fini par considérer le Darksaber Il a été maudit à cause de la façon dont il a trahi Vizsla, et comment cela l’a amené à perdre le contrôle de Mandalore et son frère, bien qu’il en viendrait également à envisager la possibilité de ne pas être digne de l’utiliser.

Ezra viendrait à l’utiliser pour combattre les esprits de la Sœurs de la nuit chutes. Finalement, il l’attribuerait à Troglodyte Sabine, son compagnon Mandalorian. Elle était tombée en disgrâce auprès de ses compatriotes après avoir développé une arme à l’Académie impériale, qui finirait par être mise en œuvre à l’Académie impériale elle-même. Mandalore.

Au départ, avec un sens des responsabilités qui lui demandait de prendre soin de l’arme, elle aurait été convaincue d’apprendre à l’utiliser pour pouvoir appeler son peuple à attaquer l’Empire et à récupérer la maison qui leur avait été enlevée. Au début, il aurait été rejeté comme transporteur, car il n’avait pas assassiné Malmener.

Après avoir retrouvé sa place dans la société Mandalorian, Sabine a mené une force d’invasion dans Mandalore pour sauver son père, un homme d’une grande influence parmi ses pairs, forger une alliance avec Nite hiboux, clan dirigé par Bo-Katan Kryze.

Sabine passerait le Darksaber à Bo-katan, reconnaissant que c’est le lieu où il appartient et pouvant ainsi continuer son combat contre la rébellion. Kryze il parviendra à rallier la loyauté des autres clans, et malgré son serment de lutter pour la libération de la République, on sait peu de choses sur cette période.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « WandaVision »: Est-ce la bonne façon de démarrer la phase 4 du MCU?

Quelque chose a dû se passer pendant la guerre et la défaite subséquente de l’Empire pour Moff Gideon, qui s’est présenté comme un chef proéminent dans les vestiges impériaux, a obtenu le Darksaber. Jusqu’à présent, rien dans « The MandalorianEst apparu gratuitement.

GédéonDans ses rares apparitions, il a prouvé qu’il était un stratège d’une grande intelligence et connaît sûrement le grand symbolisme derrière cette arme. Sont les origines de Gédéon connecté au peuple Mandalorian? Seul le temps dira.