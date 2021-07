« Star Wars: The Old Republic » recevra une nouvelle extension

BioWare et Electronic Arts ont présenté de nouvelles nouvelles pour les joueurs du jeu multijoueur en ligne « Star Wars: The Old Republic », annonçant l’arrivée d’une nouvelle extension, qui recevra le titre de « Legacy of the Sith », étant la première étape pour les célébrations du dixième anniversaire du jeu, qui commenceront à présenter des changements majeurs tout au long de 2022.

Grâce à cette nouvelle extension, « Star Wars : The Old Republic » présentera aux joueurs une nouvelle mission de chasse contre le Seigneur Sith Darth Malgus, en plus de leur faire découvrir la planète Manaan, qui a déjà fait des apparitions dans la franchise.

Bonjour #SWTOR communauté! Nous organiserons une diffusion en direct pour parler de ce à quoi s’attendre pour notre 10e anniversaire et au-delà. Connectez-vous le 1er juillet à 12h00 PDT (19h00 UTC) et suivez-nous ici. https://t.co/4xe7chgFRp – L’Ancienne République (@SWTOR)

29 juin 2021





Peut-être que l’un des changements les plus importants présentés dans « Star Wars: The Old Republic » sera apprécié à travers le système de jeu et ses mécanismes, augmentant la barre de niveau maximum entre chaque joueur à 80, augmentant ainsi cinq niveaux supplémentaires. Une nouvelle série de missions secondaires sera également implémentée, ainsi qu’un nouveau ‘Flashpoint’.

L’équipe Bioware a indiqué dans un communiqué de presse que « Star Wars: The Old Republic » aura une nouvelle section appelée « Combat Styles », qui permet à chaque joueur de choisir une histoire de classe spécifique pour son personnage, en la combinant avec des ensembles de compétences appartenant à d’autres techniques ou de manipulation de force, permettant ainsi une plus grande personnalisation de chaque personnage.

« Les joueurs existants, nouveaux et anciens pourront se pencher sur l’amélioration et la création de leur prochain personnage Star Wars grâce à un système de création de personnage renforcé. De plus, des mises à jour de l’équipement et des expériences d’objets, ainsi qu’une disposition de classe optimisée, feront partie de l’avenir de « Star Wars: The Old Republic », conclut le communiqué de presse.

Jusqu’à présent, l’équipe BioWare n’a pas révélé de date officielle pour la sortie de « Legacy of the Sith » indiquant seulement une fenêtre de sortie estimée pour la fin de 2021. Cependant, la prochaine édition de la présentation EA Play pourrait offrir de nouveaux détails à ce sujet. expansion. « Star Wars: The Old Republic » est actuellement disponible pour les joueurs PC.