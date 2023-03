Star Wars: The Mandalorian Star commente la pression à laquelle Carrie Fisher a été confrontée pour Star Wars

Tandis que le Guerres des étoiles franchise avait plus de personnages féminins à enraciner ces jours-ci, c’était initialement une seule femme qui les dirigeait tous. Carrie Fisher était le seul personnage féminin de la franchise en tant que princesse Leia. Alors qu’elle a régné sur la franchise pendant des décennies, elle est devenue une icône absolue qui a inspiré plusieurs générations.

Cela peut sembler une bonne chose, mais pour le moment Star Wars : Le Mandalorien star Emily Shallow, elle a senti que c’était beaucoup de pression. Lors de son panel à la FAN EXPO Cleveland, l’actrice a exprimé ses réflexions sur les trois premiers films ayant la princesse Leia comme seul personnage féminin majeur. Shallow, qui incarne The Armorer dans The Mandalorian, pensait que Carrie Fisher à la tête de la franchise en tant que seule héroïne féminine était beaucoup à prendre. Elle a partagé tel que rapporté par Yahoo! Divertissement,

L’actrice était heureuse d’avoir pu rejoindre la franchise en tant que personnage influent qui aide à autonomiser sa génération. C’est une chose qu’elle aime dans son personnage, elle doit faire preuve de leadership en tant que figure féminine. Elle a partagé,

« Ce sont juste des gens. J’aime vraiment ça chez The Armorer. J’aime qu’elle soit dans cette position de leadership et qu’elle soit respectée et admirée et cela ne semble pas être quelque chose d’exceptionnel qu’elle soit une femme. Elle est cette le puissant chef spirituel de ces personnes et il ne semble pas qu’elle fasse exception à la règle. Et j’adore ça. J’aime que nous remarquions qu’elle est une femme et que cela nous démarque, mais elle est tout simplement géniale.