Star Wars: The Mandalorian – Saison 2 révélée: Boba Fett obtient sa propre série sur Disney +

Alors maintenant après tout: Boba Fett obtient sa propre série! Il y a quelques jours à peine, deux spin-offs sont devenus la série Star Wars: The Mandalorian confirmé par Lucasfilm: Ahsoka et Rangers de la nouvelle république.

Maintenant, le créateur de la série Jon Favreau a une surprise de Noël très spéciale pour les fans de la série Star Wars: À la fin de la épisode final de la 2ème saisonque depuis aujourd’hui, le 18 décembre sur Disney + est disponible, sera au générique troisième spin-off révélé: Le livre de Boba Fett.

La surprise a été complètement réussie. Car en plus d’un titre, la série en a déjà un Date de sortie pour Décembre 2021 sur Disney + reçu et devrait donc déjà être en production. De plus, le début de la 3e saison de The Mandalorian c’est prévu.

De quoi parle la nouvelle série Boba Fett?

Le retour du populaire chasseur de primes Boba Fett dans l’univers « Star Wars » avait déjà été annoncé lors de la production de la 2ème saison de « The Mandalorian » par le Les fans ont célébré avec des tempêtes d’enthousiasme. Boba a fait sa première apparition au début des nouveaux épisodes, joué par Temuera Morrison, qui jouera également le rôle principal dans le spin-off.

Contrairement à ce que l’on connaissait auparavant, Boba Fett n’est donc pas à la fin de « Le Retour du Jedi » Groupe de Sarlacc est décédé – comme l’ont confirmé divers livres et bandes dessinées de la franchise. Cela établit le destin de Fett à Disney dans le canon officiel de la saga « Star Wars ».

Dans « The Mandalorian » saison 2, le chasseur de primes éponyme Din Djarin, qui a maintenant le travail, rencontre l’enfant – c’est-à-dire Bébé yoda – pour ramener à son peuple, au légendaire Boba Fett. Il récupéra l’armure Mandalorian qu’il avait saisie à Din. Il propose ensuite un accord à Din: Boba soutiendra Mando dans sa mission avec Baby Yoda – aux côtés de Fennec Shand (Ming-Na Wen), qui lui devait sa vie après les derniers événements de la série.

À la fin de la 2ème saison Boba Fett et Fennec sont partis pour Tatooine et ont pris l’ancienne forteresse de Jabba le Hutt. Il est fort possible que la prochaine série dérivée commence à ce stade et raconte les aventures de Boba Fett.

Revoir Boba Fett dans la saison 3?

La question de savoir si le populaire chasseur de primes jouera à nouveau dans la troisième saison de « The Mandalorian » est toujours top secret – comme tout le reste de la série « Star Wars ». Ce qui est certain, c’est que la série principale et le trois séries de ramifications nommées sont étroitement liés et l’un ou l’autre bien connu Personnage dans les spin-offs jouera le long.

Auparavant, Disney + s’arrête avec un Série spéciale pour la saison 2 de « The Mandalorian » pour les fans à Noël un cadeau très spécial.

Mark Hamill à la mort de l’acteur original de Boba Fett

Le message pour la nouvelle série « Boba Fett » est de la mort de l’époque L’acteur de Boba Fett Jeremy Bulloch éclipsé par la trilogie originale de George Lucas. L’acteur de Luke Mark Hamill rend hommage à l’acteur.

Jeremy Bulloch était le gentleman anglais par excellence. Un bon acteur, une compagnie charmante et si gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui. Il me manquera profondément et je suis très reconnaissant de l’avoir connu. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ – Mark Hamill (@HamillHimself) 17 décembre 2020

