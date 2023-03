Star Wars: The Mandalorian – Le programme d’amnistie expliqué

Dans le Série Star Wars Le Mandalorien le programme d’amnistie de la Nouvelle République joue un rôle important. Mais de quoi s’agit-il exactement, en quoi consiste le programme d’amnistie et comment fonctionne-t-il ? Vous pouvez trouver l’explication ici.

The Mandalorian : Qu’est-ce que le programme d’amnistie ?

C’est de cela qu’il s’agit : Le Mandalorien se déroule dans le L’ère Star Wars après l’épisode 6 et après la bataille d’Endor ainsi que sur Jakku. Le L’Empire est officiellement vaincu et s’est rendu. Mais il y a, bien sûr, d’innombrables personnes qui ont servi l’Empire qui ne l’ont pas fait de leur plein gré.

C’est là qu’intervient le programme d’amnistie. Il sert le réadaptation et réinsertion ceux qui ne sont pas activement impliqués dans les luttes de l’Empire. Tous les officiers sont classés comme criminels de guerre, mais peuvent encore partiellement participer au programme d’amnistie, euh pour aider la Nouvelle République.

Comment fonctionne l’amnistie : Ceux qui se rendent volontairement à la Nouvelle République et ne rejoignent pas la partie restante de l’Empire (qui deviendra plus tard le Premier Ordre) peuvent d’abord se rendre au Institut de réintégration être compris. Là, la Nouvelle République essaie de faire en sorte que le L’endoctrinement de l’Empire n’a plus d’effet montre.

Ensuite, les gens reçoivent un nouveau nom dans le programme d’amnistie attribué, composé de lettres et de chiffres et apparemment de l’ancien titre du poste. De plus, vous recevrez un logement et un travail neuf.

© Lucasfilm/Disney

Ils ne sont autorisés à se déplacer que dans une mesure limitée et doivent apparemment le faire tous les jours Questions d’un droïde répondez que probablement un peu comme un agent de probation les fonctions. La zone de liberté de mouvement est limitée à la zone Amnesty Housing et à la Monument Plaza de Coruscant.

Dans le troisième épisode de la troisième saison de The Mandalorian nous éprouvons docteur Pershing (Omid Abtahi) et Élie Kane (Katy O’Brian) en tant que participantes au programme d’amnistie. Encore une fois, il s’agit de savoir s’ils vraiment juré de l’Empire et sont en mesure d’apporter une contribution pour aider la Nouvelle République.

Chutes remarquables bien sûr Relations de la Nouvelle République avec le Dr. Pershing vers la fin de l’épisode. Apparemment, le nouveau gouvernement tourne des mesures drastiques similaires à celles de l’empire à.

Que pensez-vous de l’épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian ? Que pensez-vous du programme d’amnistie ?