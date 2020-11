Star Wars: The Mandalorian – Le bug du film devient viral, Jeans Guy devient un bâillon

Pendant la production et le tournage des séries et des films, des erreurs manuelles de l’équipe peuvent survenir, qui sont finalement publiées sans être détectées par la production. Que ce soit un microphone dépassant du plafond ou un microphone moderne tasse de café se trouve accidentellement dans un cadre médiéval, comme dans la production en série coûteuse et complexe Le Trône de Fer. L’erreur embarrassante en a résolu une Beaucoup de spots avec les fans dans le monde entier sur Internet.

Aussi l’actuel et populaire Guerres des étoiles-Séries Le mandalorien n’est apparemment pas accordée à partir de ces défauts. Même si le faux pax n’est pas aussi dramatique que la célèbre tasse à café, la réaction des fans est bien plus positive qu’avec Game of Thrones.

Jeans Guy dans la série Star Wars devient un succès auprès du public

Qu’est-il arrivé? Dans le 4e épisode récemment diffusé “Chapitre 12: Le siège” de la série “The Mandalorian”, des téléspectateurs attentifs ont fait une découverte intéressante en arrière-plan. Alors que Din Djarin (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers) sont sur la base impériale et ont les mains pleines avec leurs adversaires, essayez-vous en arrière-plan un membre d’équipage Se cacher rapidement en toile de fond dans un T-shirt et un jean – pas très réussi, comme le montre un design de production:

Les réactions des fans sont enthousiastes

Quiconque pense que les fans taquinent et se moquent des créateurs de la série avec l’erreur, comme le fameux scandale des tasses à café, sera surpris.

Au contraire, les premières réactions sur Twitter et Cie sont amusées et s’y consacrent Guy de jeans de “The Mandalorian” par exemple votre propre figurine – dans le style des personnages officiels “Star Wars” de la série et des films. The Jeans Guy ne s’arrête pas non plus aux idées de cosplay Jean bleu Admiral Jeff même une entrée séparée dans les forums de fans comme dans les wikis “Star Wars” Wookiepedia ou StarWarsFandom a reçu. Désormais, seule la question reste ouverte: Qui est le gars du jean?

Désolé si c’est un #TheMandalorian divulgacher. Donc, il semble que je n’ai besoin que d’une montre, et si jamais j’ai l’occasion de faire du cosplay, je peux le faire maintenant avec un t-shirt et un jean. Rad. Merci à Guy qui n’a pas été édité hors du cadre. – Camille (@MagnificentRiot) 21 novembre 2020

Alors, qui a déjà l’intention de cosplayer en tant que Blue Jeans Guy du Mandalorien lors de la prochaine bande dessinée? 😆 – Red Dot Diva 🔴 (@reddotdiva) 21 novembre 2020

J’aime beaucoup The Mandalorian, j’ai donc voulu rendre hommage à mon personnage préféré.

Le sort du personnage est resté incertain, mais j’espère pouvoir le revoir bientôt dans l’un des prochains épisodes, afin qu’il puisse conclure son histoire.#jeansguy pic.twitter.com/5zIYmW4aEb – Vincenzo Riccardi – artiste de bande dessinée. (@vinartwork) 22 novembre 2020

