Star Wars: The Justifier de The Bad Batch obtient son propre ensemble de construction LEGO

Bien qu’à l’heure actuelle tous les signes pointent vers la 2e saison de Star Wars: Le mauvais lot sera retardé, il peut être Lego n’en profite toujours pas pour célébrer la série animée sous la forme d’un jeu de construction à part entière.

Le vaisseau spatial Justificateur du célèbre chasseur de primes Cad Bane est immortalisé sous forme de modèle de bloc. Les détails affectueux vous invitent à jouer et à exposer.

Exploit LEGO. Star Wars : The Justifier est préparé et prêt pour une nouvelle mission

Avec le Numéro d’article 75323 « The Justifier » est classé dans le catalogue LEGO et enrichit le monde thématique « Star Wars » avec un nouveau set de construction et de jeu.

Il est livré avec une portée de 1 022 pièces et grâce à des instructions illustrées étape par étape, il convient également aux nouveaux arrivants (9+) convient à ceux qui veulent démarrer leur premier projet de construction.

L’un des raffinements du vaisseau spatial est un Mode vol et atterrissagedans lequel le moteur arrière se replie en conséquence, ainsi qu’un Mécanisme à ressort du tireur au bout des ailes. Bien sûr, un détail Cellule laser ne manque pas.

Avec cinq figurines les événements de « The Bad Batch » peuvent être reconstitués ou vos propres aventures peuvent être conçues.

Cad Fléau est équipé de 2 pistolets blaster et est contrôlé par le droïde de maintenance Faire 360 accompagné pendant que la fille clone oméga porter des menottes. Aussi mercenaire Fennec Shand porte un blaster, mais préfère le sergent Chasseur le couteau.

Après la construction est le justificateur 12 cm de haut, 38 cm de long et 50 cm de large.

Le kit est disponible pour 169,99 euros en ligne ou en personne au LEGO Store.

Au passage, des collègues de Star Wars Union spéculent sur le fait que le report de la saison 2 de « The Bad Batch » pourrait coïncider avec la vraie série Star Wars : Andor en relation. Comme il y a également eu des changements d’horaire, ils s’attendent à ce que TBD soit au plus tôt en décembre 2022. D’autres sites continuent de diffuser Disney+ au printemps 2023 pour plus probablement.

Au fil des années, c'est guerre des étoiles-La franchise a grandi et LEGO accompagne constamment les histoires d'une galaxie lointaine, très lointaine avec ses propres modèles de blocs.