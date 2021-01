Star Wars: The High Republic – Tout ce que vous devez savoir sur le début de la nouvelle série!

Lucasfilm a participé au début de l’année Star Wars: La Haute République un nouveau chapitre sur: Du 5 janvier 2021 semble une abondance Bandes dessinées et romans sur l’univers élargi de la franchise populaire.

De nouvelles histoires sont racontées du L’ère dorée de l’ordre Jedi et sont ronds 200 ans avant la saga Skywalker avec Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo avec Chewbacca et le légendaire adversaire Dark Vador.

Star Wars: La Haute République inaugure une nouvelle ère

« Star Wars: The High Republic » se déroule à un moment où Les Jedi à leur apogée en tant que protecteurs de la paix et de la justice Servi dans un temps plein d’espoir et optimiste – bien avant les Sith, l’Empire Galactique et la Guerre des Clones.

Les histoires racontent la république qui, sous la protection de l’Ordre Jedi, apporte la paix dans la galaxie lointaine, très lointaine. Afin d’apporter la paix et l’espoir dans les coins les plus éloignés de la galaxie, comme le dangereux Outer Rim, une nouvelle et formidable station spatiale appelée Starlight Beacon dans la zone sombre Installée.

Avec les signaux qu’il envoie, il devrait aider les voyageurs à trouver leur chemin. Mais la république pacifique est bientôt menacée par un nouveau danger auquel les Chevaliers Jedi de l’ordre doivent faire face. Ils sont destinés nouvel adversaire: la dite Nihil, brutal et meurtrier « Vikings de l’espace«, Qui est nouvellement introduit dans la saga.

La Haute République avec une multitude de nouvelles histoires et de nouveaux personnages © Lucasfilm / Star Wars

Nouveaux personnages et retrouvailles avec le maître Jedi Yoda

Les différentes histoires mènent à de nombreuses nouveaux personnages dans la saga – à la fois du côté des Jedi et de ceux qui agiront du côté de la force obscure. Les premières couvertures et dessins d’art publiés en constituent un Wookiee en tant que premier Jedi de son genre. Il y a aussi beaucoup de nouveaux héros, Jedi, à découvrir aux passeurs, créatures et extraterrestres. Comme je l’ai dit, une menace complètement nouvelle est introduite dans la franchise du côté opposé: le Nihil.

Mais il y a aussi des retrouvailles avec des personnages connus et populaires: les fans peuvent en attendre un Retrouvailles avec le légendaire maître Jedi Yoda avoir hâte de.

À ce stade – environ 200 ans avant la saga Skywalker – il n’a «que» environ 700 ans et en tant que jeune chevalier Jedi, il voyage à travers la galaxie avec un groupe de padawans. Lors de ses aventures dans la Bordure Extérieure, il fait face à la nouvelle menace qui pèse sur la jeune république.

Premières bandes dessinées et romans de janvier et février 2021

Les premiers romans et bandes dessinées de « Star Wars: The High Republic » apparaissent le 5 janvier 2021 comme une nouvelle série chez Lucasfilm Publishing. Les nombreuses publications sont divisées en trois chapitres:

Phase I: Lumière du Jedi

Phase II: Quête du Jedi

Phase III: Essais des Jedi

À l’avenir, les nombreuses histoires trouveront probablement leur place dans les films et séries télévisées à venir sur Disney.

Star Wars: The High Republic s’adresse également aux jeunes fans © Lucasfilm / Star Wars

Les publications suivantes ont été confirmées à ce jour:

5 janvier 2021: La lumière du Jedi par Charles Soule

Le premier roman parle d’une nouvelle menace pour les chevaliers Jedi qui menace non seulement la République mais aussi le pouvoir lui-même.

5 janvier 2021: Un test de courage par Justina Ireland

Il s’agit d’un navire de transport qui est brusquement sorti de l’hyperespace en raison d’une catastrophe à l’échelle de la galaxie. Le jeune Vernestra Rwoh atterrit sur une lune de la jungle avec d’autres candidats Jedi. Ensemble, ils doivent se battre pour survivre.

5 janvier 2021: Le grand sauvetage des Jedi par Cavan Scott

Lorsqu’une catastrophe de l’hyperespace à l’échelle de la galaxie se produit et que les habitants d’Hetzal Prime sont en grand danger, les Jedi de la Haute République se précipitent à la rescousse.

5 janvier 2021: Marvel’s Star Wars: La Haute République par Cavan Scott, Ario Anindito et Phil Noto

Dans la série de bandes dessinées, les Jedi sont à leur apogée, protégeant la galaxie, tandis que les pionniers de la jeune république avancent vers de nouvelles zones inconnues de la galaxie. Alors que Padawan Keeve Trennis se prépare à l’inauguration du majestueux Starlight Beacon, le choix ultime est fait: va-t-elle terminer sa formation Jedi ou sauver des innocents du désastre?

2 février 2021: Dans le noir par Claudia Gray

Le roman jeunesse parle du jeune padawan Reath Silas, envoyé dans la région frontalière au bord de la bordure extérieure. Une catastrophe à l’échelle de la galaxie le sort de l’hyperespace.

2 février 2021: Star Wars: The High Republic Adventures par Daniel José Older et Harvey Tolibao chez IDW Publishings

Aux jours de gloire de la République, les Jedi sont les gardiens de la paix galactique jusqu’à ce qu’un nouvel ennemi puissant arrive: Nihil. Un groupe de jeunes Padawans – dirigé par Maître Yoda – protège la République tout en apprenant les leçons qu’ils apprendront un jour. vous amènera à devenir vous-même de puissants Jedi.

D’autres bandes dessinées et romans seront bientôt disponibles:

Le bord de l’équilibre : Manga par Shima Shinya et Mizuki Sakakibar

: Manga par Shima Shinya et Mizuki Sakakibar Le monstre de Temple Peak

Sortir de l’ombre

Course à la tour Crashpoint

Une date de sortie et d’autres détails de l’histoire seront annoncés à une date ultérieure. En outre, davantage de romans et de bandes dessinées sont susceptibles d’apparaître au cours des prochaines années.

le Diffusion en direct de la sortie The High Republic avec Kathleen Kennedy, la patronne de Lucasfilm, et les nombreux auteurs et artistes que vous pouvez regarder ici:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂