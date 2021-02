Star Wars: The High Republic révèle les exercices de padawan de Yoda

Avec Star Wars: La Haute République un nouveau chapitre s’ouvre dans la saga: L’âge d’or de l’Ordre Jedi. Les nouvelles histoires des bandes dessinées et des romans publiés jouent 200 ans avant la saga Skywalker avec les héros populaires Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo avec Chewie dans la lutte contre le légendaire Dark Vador.

Dans «Star Wars: The High Republic Adventures», il y a – pour le plus grand plaisir de nombreux fans – un Au revoir à Yoda. Le grand maître omniscient Jedi est connu pour avoir plusieurs centaines d’années et joue un rôle important dans les histoires avec de nombreux nouveaux personnages. Pour la première fois, nous pouvons découvrir Yoda en tant que jeune maître Jedi qui lutte contre une nouvelle menace dans une galaxie lointaine, très lointaine.

La leçon inconnue de Yoda pour les Jedi en herbe

Yoda a enseigné à plusieurs étudiants Jedi au cours de sa longue vie. Ses padawans les plus célèbres comprennent Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker – mais aussi son père Anakin Skywalker, bien que sa formation ne se soit pas déroulée comme espéré. Le reste doit être connu. Incidemment, le chemin vers le côté obscur du pouvoir a avec moi Comte Dooku Un autre étudiant pris par Yoda – mais à peine.

On le voit pendant la période de la Haute République Maître Jedi Yoda avec un groupe de jeunes padawansqui voyagent à travers la galaxie pour leur entraînement – et deviennent soudainement le sauveur inattendu de la galaxie.

Être dans les coins les plus éloignés de la galaxie, comme les dangereux Bordure extérieureDonner la paix et l’espoir sera la nouvelle et formidable station spatiale Starlight Beacon dans la zone sombre Installée. Lorsqu’une catastrophe mondiale survient, Yoda est obligé d’intervenir auprès de ses jeunes étudiants Jedi. Malheureusement, après un appel d’urgence, son vaisseau est le plus proche et donc Maître Yoda n’a d’autre choix que de se précipiter à la rescousse avec ses padawans inexpérimentés. Votre mission: Sauvez la planète Trymant IV.

Dans l’opération de sauvetage, ils sont jeunes padawans seuls. Au fil des événements, les jeunes héros se retrouvent soudainement entourés d’adversaires dangereux. La situation extrême exige tout des jeunes héros, qui à ce stade ne sont pas des chevaliers Jedi, encore moins des maîtres Jedi. Bien que Yoda n’ait pas planifié cette mission, ces expériences devraient permettre à ses élèves de décider de leur sort en tant que Jedi – ou de les faire douter.

Les premiers romans et bandes dessinées de « Star Wars: The High Republic » sont en Janvier 2021 publié en tant que nouvelle série par Lucasfilm Publishing. De nombreuses autres publications sont prévues dans les mois et les années à venir, dont les nombreuses histoires entreront sûrement dans l’univers des films / séries d’une manière ou d’une autre.