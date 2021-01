Star Wars: The High Republic présente le jeune maître Jedi Yoda

Avec Star Wars: La Haute République ouvre un nouveau chapitre de la saga: L’âge d’or de l’Ordre Jedi. Les histoires des nombreuses bandes dessinées et romans se déroulent environ 200 ans avant les histoires bien connues et populaires sur Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo avec Chewie et le légendaire Dark Vador.

Il y a encore des retrouvailles: Maître Jedi Yoda. Le maître Jedi populaire et omniscient joue également un rôle important dans les nouvelles histoires avec de nombreux nouveaux personnages et adversaires. Pour la première fois, nous pouvons découvrir Yoda comme nous ne l’avons jamais vu auparavant: en tant que jeune maître Jedi qui se bat pour la justice dans une galaxie lointaine, très lointaine.

De nouveaux héros et une catastrophe galactique

Dans les premières bandes dessinées depuis le 5 janvier, les Jedi sont à leur apogée en tant que protecteurs de la paix et de la justice dans une période pleine d’espoir et d’optimisme. La jeune république est sous la protection de l’Ordre Jedi et apporte la paix dans la galaxie lointaine, très lointaine.

Une énorme station spatiale appelée Starlight Beacon est en cours d’installation dans la Dark Zone pour apporter l’espoir et la paix dans les coins les plus éloignés de la galaxie, tels que la dangereuse bordure extérieure. Le signal envoyé est destiné à aider les voyageurs à trouver leur chemin. Mais alors une catastrophe galactique se produit dans l’hyperespace et la république pacifique est menacée par un nouveau danger auquel les Chevaliers Jedi de l’Ordre doivent faire face.

C’est là que commence la première bande dessinée: le jeune Jedi Avar Kriss devient un héros lors de la catastrophe à l’échelle de la galaxie et peut sauver beaucoup de vies. Elle revient à Starlight Beacon et est récompensée par les maîtres Jedi Yoda et Vetar pour devenir maréchal de la puissante station spatiale.

Premières bandes dessinées pour Star Wars: The High Republic

Les premiers romans et bandes dessinées de « Star Wars: The High Republic » sont depuis le 5 janvier 2021 publié en tant que nouvelle série par Lucasfilm Publishing. D’autres publications sortiront le 2 février, de nombreuses nouvelles bandes dessinées et romans sur la nouvelle ère sont prévus pour les prochains mois et années.

Star Wars: La Haute République © Star Wars / Marvel