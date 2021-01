Star Wars: The High Republic obtient une nouvelle émission YouTube bimensuelle

Lucasfilm a tenu le tribunal aujourd’hui en lançant la première phase de leur nouvelle initiative éditoriale, Star Wars: La Haute République, avec un panneau étoilé et plein d’annonces!

Avec la poussière qui se dépose encore Star Wars: La Haute République panneau de lancement, la plupart d’entre nous sont occupés à reprendre notre souffle et à absorber toutes les nouvelles histoires incroyables qui se présentent à nous! Pour une couverture complète, consultez notre article ICI qui vous emmène à travers toutes les grandes annonces.

Mais parmi la grandeur, une chose que vous avez peut-être manquée et qui était plus proche de la fin du panel était l’annonce qu’un nouveau spectacle bimensuel arrive au Star Wars YouTube canal. C’est vrai, à partir du 27 janviere, Guerres des étoiles se lance Le spectacle de la Haute République qui sera animée par Krystina Arielle et diffusée sur leur Youtube canal.

De Guerres des étoiles point com…

StarWars.com accueillera l’initiative avec un tout nouveau spectacle bimensuel. Le panel a présenté l’hôte Krystina Arielle, qui emmènera les fans dans une plongée profonde dans les coulisses avec des créateurs, des artistes et des auteurs dans la nouvelle série Star Wars The High Republic Show.

Krystina, une vie Guerres des étoiles fan, est un cosplayer et gamer qui peut être vu sur Pirates du Léviathan et Rôle critique. Elle est également apparue sur le panneau dans un segment pré-enregistré et a dit ceci à propos de cette nouvelle opportunité passionnante …

«Si vous êtes comme moi, vous avez probablement beaucoup de questions sur cette nouvelle ère passionnante de Star Wars. Et heureusement pour vous, je vais m’asseoir avec les forces créatives derrière la Haute République pour obtenir ces réponses. Chaque épisode, nous allons plonger profondément dans la mythologie, les personnages et les histoires que nous savons que vous allez adorer dans cette nouvelle série passionnante. Donc, qu’il s’agisse de l’évolution des personnages, des détails de l’histoire ou de la manière dont la Haute République sera animée sur différentes plateformes. Rien ne sera laissé inaperçu par moi et ma distribution tournante de panélistes et d’invités célèbres. »

Vous pouvez en savoir plus sur ce que Krystina prépare ICI et pour plus d’informations sur La Haute République y compris les dernières nouvelles et annonces, rendez-vous sur Star Wars dot com!

Si vous avez manqué l’événement de lancement, ne vous inquiétez pas, vous pouvez consulter le panneau complet ci-dessous!