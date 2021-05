«  Star Wars: The High Republic: Into the Dark  » ne coûte que 99 cents pour le 4 mai

Pour seulement 99 cents, vous pouvez sauter dans une partie de la nouvelle série Lucasfilm de Disney qui se déroule 200 ans avant « Star Wars: The Phantom Menace ».

Le livre électronique pour jeunes adultes «Star Wars: The High Republic: Into the Dark» de Claudia Gray se vend à ce prix bas pour célébrer la fête de «Star Wars» le 4 mai chez plusieurs détaillants comme Amazon et Apple Books. Agissez vite, cependant. Cet accord prendra fin le 7 mai.

Sorti en février, « Into the Dark » fait partie des romans, livres et bandes dessinées très attendus de la franchise Star Wars « The High Republic » qui ont été lancés plus tôt cette année.

« Padawan Reath Silas est envoyé de la capitale galactique cosmopolite de Coruscant à la frontière non développée – et il ne pouvait pas être moins heureux à ce sujet », indique une description de l’intrigue sur le site Web de Disney. « Mais quand le vaisseau sur lequel il voyage est assommé de l’hyperespace lors d’un désastre galactique, Reath se retrouve au centre de l’action. »

Parmi les autres auteurs de la série figurent Charles Soule (« La lumière du Jedi »), Justina Ireland (« A Test of Courage »), Cavan Scott (la bande dessinée « The High Republic » de Marvel) et Daniel José Older (« Star Wars d’IDW: La bande dessinée High Republic Adventures). Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm Publishing, supervisera ce projet.

Contrairement aux entrées ultérieures de la série « Star Wars », cette nouvelle série de contes parle des meilleurs jours des Chevaliers Jedi, lorsque les protecteurs de la République Galactique défendaient la paix et la justice. Bien sûr, nous savons que les Jedis ont été menacés plus tard dans la chronologie après que les temps sombres sont arrivés dans l’univers.

Disney a décidé de remonter si loin dans le temps pour que la nouvelle série « ne chevauche aucun des films ou séries actuellement prévus pour la production », a déclaré le réalisateur de « Star Wars » dans un communiqué en 2020.

Les efforts actuels dans le film et le vers télévisé incluent « The Mandalorian », qui vient de terminer sa deuxième saison et est signé pour une troisième, et « Star Wars: Rogue Squadron » qui devrait actuellement sortir en 2023.

Nos amis de Total Film ont une liste maîtresse de toutes les productions de « Star Wars » que ce soit selon les rumeurs ou en déplacement.

