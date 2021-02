Star Wars: The High Republic dévoile une nouvelle arme sabre laser Nihil

Avec Star Wars: La Haute République Lucasfilm ouvre un nouveau chapitre dans l’univers «Star Wars». Les premières bandes dessinées et romans de la nouvelle ère disponibles depuis le début de l’année sont ronds 200 ans avant la saga Skywalker sertie de Luke Skywalker, Princesse Leia, Han Solo et Dark Vador. Suivant beaucoup de nouveaux héros et un Au revoir au maître Jedi Yoda, surtout ceux qui jouent nouvel adversaire Une part importante: Le nihil.

À ce stade, le Les Jedi comme protecteurs de la paix et de la justice à son apogée dans un temps plein d’espoir et d’optimisme. Cependant, leurs chemins se croisent bientôt avec le brutal et le meurtrier « Vikings de l’espace«- bien avant les Sith et l’Empire Galactique.

Marchion Ro reçoit une nouvelle arme semblable à un sabre laser

Les Nihil sont dirigés par Marchion Roquand ils sont prêts à faire des bêtises dans la Bordure Extérieure et à attaquer et piller de nombreuses planètes – comme le paradisiaque Nelgenam. Les raids et meurtres brutaux et impitoyables font du Nihil adversaires les plus redoutés de la nouvelle saga.

Ils utilisent une arme en forme de sabre laser, confirme une nouvelle édition de la série de bandes dessinées « Light of the Jedi ». Le pistolet manié par Marchion Ro est très similaire à un Lance-lumière, l’arme des Sith des siècles plus tard. Puisque le chef du Nihil a à peine conçu une telle technologie lui-même, mais en est plutôt entré en possession par le pillage, le vol ou au combat, nous devrions pouvoir en savoir plus sur le pour la première fois dans les histoires de la nouvelle ère. Origine de cette nouvelle arme Expérimenté.

Même à l’avance, les auteurs de la nouvelle série «Star Wars» ont promis que le Nihil ferait beaucoup plus dangereux que les Sith être. Ils représentent donc une menace que craignent à la fois la galaxie et les Jedi. On ne sait pas encore à quelle race appartiennent les Nihil et à quel but ils poursuivent.

Il est d’ores et déjà certain que les bandes dessinées et romans de la nouvelle ère «Star Wars: The High Republic», qui apparaîtront dans les prochains mois et années, fourniront suffisamment de matière pour une multitude de nouvelles histoires, qui seront certainement un jour réalisées en films ou séries peuvent être filmés – ou mis en œuvre sous forme de jeu vidéo.

Couverture comique de Star Wars: La Haute République avec la nouvelle arme des Nihils © Lucasfilm