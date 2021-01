Star Wars: The High Republic ajoute une nouvelle ère à la chronologie officielle et change de nom

Lucasfilm a annoncé la sortie de Star Wars: La Haute République Au début de l’année le La chronologie complète de la franchise a été élargie . La nouvelle série de bandes dessinées et de romans de l’univers «Star Wars» avec une abondance de nouvelles histoires et de nouveaux personnages joue bien 200 ans avant la saga Skywalker et marque le début d’une toute nouvelle ère: L’âge d’or des Jedi.

le nouvelle chronologie de tout l’univers Star Wars non seulement représente la nouvelle ère, tous les âges connus de la saga reçoivent également un nouveau nom. Avec cela, Star Wars et Lucasfilm remplissent le laps de temps entre les grandes trilogies cinématographiques et les séries et spin-offs tels que « Clone Wars », « Rogue One » et « Rebels » avec des noms pour la première fois.

Nouvelle chronologie de Star Wars © Star Wars / Lucasfilm

Star Wars: Nouvelle chronologie avec tous les films et séries

Faites le départ La Haute République avec de nombreuses nouvelles histoires qui se déroulent environ 200 ans avant l’épisode 1.

avec de nombreuses nouvelles histoires qui se déroulent environ 200 ans avant l’épisode 1. Ça continue avec Chute du Jedi et la trilogie prequel avec les épisodes 1 à 3 et la série La guerre des clones qui joue entre l’épisode 2 et l’épisode 3.

et la trilogie prequel avec les épisodes 1 à 3 et la série qui joue entre l’épisode 2 et l’épisode 3. Règne de l’Empire comme une nouvelle ère entre les trilogies cinématographiques comprend le film Solo: une histoire de Star Wars ainsi que la série à venir Le mauvais lot .

comme une nouvelle ère entre les trilogies cinématographiques comprend le film ainsi que la série à venir . Ça continue avec Âge de la rébellion et la trilogie originale avec les épisodes 4 à 6 et le film prequel Rogue One . Le nouveau devrait aussi être là Série Rogue One Trier.

et la trilogie originale avec les épisodes 4 à 6 et le film prequel . Le nouveau devrait aussi être là Trier. La nouvelle république comprend la série The Mandalorian , ainsi que les autres séries associées telles que Boba Fett .

comprend la série , ainsi que les autres séries associées telles que . La montée du premier ordre se forme enfin avec la trilogie suite (épisodes 7 à 9) et la série Star Wars: Résistance l’achèvement préliminaire du nouveau calendrier.

Plus de films et séries Star Wars

La section de la nouvelle chronologie ne contient pas l’ère L’Ancienne République des classiques du jeu vidéo, qui se déroule avant la Haute République. Aussi comment le prochain film ressemble Escadron de voleurs par la réalisatrice de «Wonder Woman» Patty Jenkins ou le Film Star Wars de Kevin Feige Le tri dans la chronologie n’est pas encore connu.

Dans les mois et années à venir, nous pouvons également nous attendre à de nombreuses autres séries de l’univers «Star Wars», telles que Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Lando et quelques autres. On ne sait pas non plus ici où les nouvelles productions peuvent être triées dans la nouvelle chronologie.