Star Wars: The Bad Batch Saison 2 – Toutes les informations sur le début, le casting, l’histoire et la bande-annonce

avec Star Wars: Le mauvais lot une suite très attendue par de nombreux fans de la star saga sonne à la nouvelle année. Vous pouvez profiter des nouvelles aventures de la deuxième saison de la série animée comme d’habitude exclusif à Disney+ Regarder. Ci-dessous, nous résumons les informations les plus importantes pour vous.

Quand commence la saison 2 de The Bad Batch sur Disney+ ?

Plus d’un an et demi après la première de la première saison, vous pouvez 4 janvier 2023 Regardez les deux premiers épisodes de la saison 2 de Star Wars : The Bad Batch. Les nouveaux épisodes sont à nouveau en flux exclusif à Disney+ accessible. Dans l’ensemble, la saison comprend 16 épisodes.

Les nouveaux épisodes seront diffusés sur une base hebdomadaire, avec deux autres exceptions en dehors de l’ouverture de la saison. Aussi bien sur 8 février 2023 et 29 mars 2023 pouvez-vous sur le même deux épisodes qui seront publiés en même temps le jour respectif.

Voici un aperçu des 16 épisodes avec les titres originaux en anglais :

04 janvier : Épisode 201 – Butin de guerre

Épisode 201 – Butin de guerre 04 janvier : Épisode 202 – Les ruines de la guerre

Épisode 202 – Les ruines de la guerre 11 janvier : Épisode 203 – Le clone solitaire

Épisode 203 – Le clone solitaire 18 janvier : Épisode 204 – Plus vite

Épisode 204 – Plus vite 25 janvier : Épisode 205 – Ensevelis

Épisode 205 – Ensevelis 01 février : Épisode 206 – Tribus

Épisode 206 – Tribus 08 février : Épisode 207 – La conspiration des clones

Épisode 207 – La conspiration des clones 08 février : Épisode 208 – Vérité et conséquences

Épisode 208 – Vérité et conséquences 15 février : Épisode 209 – La traversée

Épisode 209 – La traversée 22 février : Épisode 210 – Récupération

Épisode 210 – Récupération 01 mars : Épisode 211 – Métamorphose

Épisode 211 – Métamorphose 08 mars : Épisode 212 – L’avant-poste

Épisode 212 – L’avant-poste 15 mars: Épisode 213 – Pabu

Épisode 213 – Pabu 22 Mars: Épisode 214 – Point de basculement

Épisode 214 – Point de basculement 29 mars : Épisode 215 – Le sommet

Épisode 215 – Le sommet 29 mars : Épisode 216 – Plan 99

De quoi parle Star Wars : The Bad Batch Saison 2 ?

Ce Empire Galactique a entre-temps consolidé sa position de pouvoir dans la galaxie et tente d’accroître sa sphère d’influence pour s’étendre davantage. Clone Squad 99 respectivement l’accusation de dommages veut éviter autant que possible les ennuis éventuels. Pas seulement parce que l’empire c’est le groupe considère comme mortmais surtout qu’elle est sa protégée oméga pour permettre une vie meilleure.

La question de savoir si ce plan fonctionnera finalement est bien sûr une autre affaire, après tout, Hunter & Co. sont en difficulté presque magiquement attiré. De plus, les fans de « Star Wars » peuvent s’attendre à revoir de vieux amis, par exemple Capitaine Rex. Nos personnages principaux ne devraient donc pas non plus s’ennuyer dans la saison 2.

Omega fait à nouveau face au danger dans la saison 2 de The Bad Batch © Lucasfilm/Disney

Les créateurs et le casting de The Bad Batch Saison 2

Les créateurs de Bad Batch David Filoni (« Star Wars Rebels ») est à nouveau à bord en tant que producteur exécutif. se tenir à ses côtés Jennifer Corbett, Athéna Yvette Portillo et Brad Rau. A joué le rôle de producteur Josh Rimes (« Star Wars : Visions »). Divers auteurs et réalisateurs travaillent sur les 16 épisodes. La série est produite par Lucas Film Animation.

Dans le dub anglais original emprunte Dee Bradley Baker tous les membres de l’accusation de dommages ainsi que tout autre soldat clone sa voix dans Star Wars : The Bad Batch. Michelle ANG est à nouveau porte-parole des jeunes oméga écouter.

Le méchant empereur Palpatine devrait jouer un rôle plus important cette fois © Lucasfilm/Disney

D’autres acteurs de doublage incluent Ian McDiarmid comme empereur Palpatinequi est censé jouer un plus grand rôle cette fois.

Emprunté à The Bad Batch saison 2 version allemande Martin Kesler les soldats clones sa voix distinctive. Lina Rabea Mohr parle Oméga et Friedhelm Ptok l’empereur.

