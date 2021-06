Star Wars : The Bad Batch – Qui est Cad Bane Bounty Hunter ?

Dans le 7ème épisode de la série animée Star Wars le mauvais lot ça va être beaucoup, parce que Cloner l’unité 99 est à nouveau dans un situation compliquée. Cela devient encore plus désespéré qu’en plus de tout le reste un vieil ami entrer sur le champ de bataille : Cad Fléau. Mais qui est le célèbre chasseur de primes de toute façon ?

Avant The Bad Batch : Cad Bane dans The Clone Wars

Cad Bane est apparu pour la première fois dans le 22. Épisode de la 1ère saison de « Star Wars : The Clone Wars » au. Dans ce document, lui et ses alliés ont pris en otage plusieurs sénateurs républicains, entre autres La femme d’Anakin Skywalker, Padmé Amidala. Bien que plusieurs guerriers clones aient finalement réussi à capturer Bane, ils n’ont pas réussi à arrêter l’ennemi, après quoi l’ennemi a pu s’enfuir.

Après Bataille de Geonosis, dans laquelle Jango Fett trouva la mort et qui marqua le début de la guerre des clones, Cad Bane s’est fait une réputation de le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie. Au fil du temps, il a pris de nombreuses commandes et a travaillé pour divers clients, par exemple Comte Dooku ou aussi le Clan Hutten. Au cours de ses missions, il a également eu des affrontements avec divers Jedi.

Cad Bane parlant au chancelier Palpatine / © Lucasfilm / Disney

Par exemple, il a combattu au cours de la guerre des clones Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi ou le jeune Padawan Ahsoka Tano. Même s’il n’avait aucun sens de la Force, il apprenait quelque chose de nouveau à chaque rencontre et se montrait aux Jedi encore et encore adversaire égal. En raison de ses nombreuses actions, la république ne pouvait plus l’ignorer à un moment donné et s’appuie sur Cad Bane Prime de 500 000 crédits en dehors. Ainsi, au fil des années, il a réussi à se forger une réputation même face à des concurrents tels que Boba Fett étendre.

Au cours de ses luttes, le chasseurs de primes de sang-froid ne sois pas seulement sur sens tactique, mais surtout être sur vaste arsenal quitter. Il est un excellent tireur d’élite avec ses pistolets blaster, mais a également utilisé des charges explosives, des menottes renversantes ou un lance-flammes dans la lutte contre ses ennemis. Au fil du temps, il s’est principalement spécialisé dans le combat contre les Jedi, car il était généralement bien payé pour ces emplois et il voulait faire ses preuves dans ces rencontres.

Cad Bane en duel avec Obi-Wan Kenobi / © Lucasfilm / Disney

On ne sait pas ce qui se passe avec lui la phase finale de la guerre des clones arrivé. Il est concevable qu’au cours de cette période, il se soit également consacré à diverses missions et à l’effondrement de la République galactique et à la montée en puissance de l’Empire galactique. suivi de loin. Mais maintenant, Cad Bane est de retour !

Cad Bane dans Star Wars : The Bad Batch

Dans le 7ème épisode de « Star Wars : The Bad Batch », le célèbre chasseur de primes Cad Bane célèbre son grand retour. Comme nous l’apprenons plus tard dans cet épisode, il est devenu embauché par les Kaminoanspour capturer le jeune Omega et le ramener à Kamino. Après son collègue Fennec Shand avait échoué la dernière fois dans ce travail, le guerrier expérimenté le termine maintenant.

Cad Bane dans « Star Wars : The Bad Batch » / © Lucasfilm / Disney

En conséquence, Cad Bane est tout à fait un Grand nom dans la galaxie lointaine, très lointaine, qui restera sûrement avec nous pendant un certain temps à venir dans « Star Wars: The Bad Batch ». Comment Hunter & Co. veulent libérer leur petit ami des griffes du chasseur de primes, nous pouvons tous les vendredis à 9h exclusif à Disney Plus.