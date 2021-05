Star Wars: The Bad Batch – Qu’est-il arrivé aux clones après l’Ordre 66?

La toute nouvelle série animée célébrée le 4 mai 2021 Star Wars: Le mauvais lot sa grande première avec un Spécial de 70 minutes. L’histoire de la série est chronométrée dans la montée de l’empire galactique et nous fournit de nouveaux détails sur le sort des soldats clones après le Commande 66.

Quelles considérations l’Empire avait et pourquoi Unité de clonage 99 autour de Hunter & Co. sont des cas particuliers à cet égard, nous voulons regarder ci-dessous. Mais Attention, spoilers à venir!

Star Wars: The Bad Batch – Que prévoit l’Empire avec les soldats clones?

Le plan de la Seigneurs Sith Dark Sidious Comme on le sait, il a culminé avec l’Ordre 66, le grand coup contre l’Ordre Jedi, avec lequel il a ensuite légitimé sa prise du pouvoir et la transformation de la république en empire. Cependant, un défi pour ce nouvel empire devrait être pour maintenir et étendre son pouvoir. Les soldats clones semblaient avoir été un choix temporaire pour cela.

Inspecté lors de la première de « Star Wars: The Bad Batch » Amiral Tarkin les installations de clonage sur Kamino, afin d’évaluer la pertinence des clones et leur valeur pour l’empire. L’officier était déjà dans « The Clone Wars » pas un très grand fan des clones et son attitude n’a pas changé: il veut les vieux soldats républicains se retirer, aussi vite que possible. Un projet qui n’est pas bien accueilli par les Kaminoans.

L’amiral Tarkin débarque sur Kamino / © Lucasfilm / Disney

Le point de vue de Tarkin est que si les clones sont de bons soldats, les leurs Production sur Kamino cependant, c’est extrêmement coûteux. Pour cette raison, il joue déjà avec l’idée Des civils les forçant au service militaire d’obliger et de construire ainsi une nouvelle armée. Ce ne serait probablement pas aussi bien entraîné que les clones, mais ce serait un alternative nettement moins chère. D’autant plus que les clones ne pouvaient servir l’empire que pendant un temps limité de toute façon en raison de leur processus de vieillissement accéléré.

Tarkin était connu pour avoir ses plans pour une nouvelle armée mettre en œuvre dans les années à venir peut, car 14 ans après « Star Wars: The Bad Batch », dans la période de sa série successeur « Star Wars Rebels », sont enfin pas de soldats clones plus actif pour les militaires de l’empire. À une exception près, l’amiral joue quand même, car ils Unité de clonage 99 pourrait éventuellement servir ses plans.

Unité de clonage 99 / © Lucasfilm / Disney

Contrairement aux soldats clones réguliers, Hunter, Crosshair, Echo, Tech et Wrecker sont capables de s’adapter à différentes situations et improvisez si nécessaire. Alors que les clones normaux suivent la plupart du temps aveuglément les ordres de leurs supérieurs, le lot de dégâts peut penser en dehors de ce schéma et ainsi mener à bien une mission sans espoir à la fin. Votre Habit de désobéir aux ordres, cependant, est une épine dans le flanc de Tarkin, c’est pourquoi il finit par communiqués pour le tournageparce qu’ils représentent un risque pour l’empire.

Comment les choses vont continuer avec les soldats clones dans les premiers jours de l’empire, nous le découvrirons probablement dans les prochains épisodes de « Star Wars: The Bad Batch », le tous les vendredis à 9 h fonctionnent exclusivement chez Disney Plus.