Star Wars: The Bad Batch – Qu’est-ce que Project Warcoat?

Dans la série d’animation récemment lancée Star Wars: Le mauvais lot nous obtenons de nouvelles informations intéressantes sur le Les premiers jours de l’empire galactique. Pendant que Unité de clonage 99 Il doit maintenant se battre seul à travers la galaxie, la valeur des soldats clones est vérifiée ailleurs selon l’Ordre 66. « Project War Coat », qui est mentionné dans le dernier épisode de la série, joue un rôle important à cet égard.

Star Wars: The Bad Batch: De quoi parle Project Warcoat?

Plus précisément parle Amiral Tarkin, qui a entre-temps été promu gouverneur, a présenté cette initiative lors d’une conversation avec l’un de ses subordonnés. Celui-ci a Recrues de la population s’est enrôlé pour rejoindre l’armée de l’Empire. « Manteau de guerre projet », ou même simplement « manteau de guerre », a été mentionné pour la première fois il y a quelques années dans le Nouvelles adaptations du film « Rogue One: A Star Wars Story ».

En elle, les rebelles trouvés dans le citadelle sur la planète Scarif informations sur divers initiatives impériales. En plus de Plans de l’étoile de la mort également des détails sur le manteau de guerre. Il s’agit d’un programme des premières années de l’empire conçu pour aider les Retraite graduellement des soldats clones. Afin de reconstituer les rangs par la suite, le régime prévoyait de faire venir des soldats conscrits.

Réticule avec sa nouvelle unité / © Lucasfilm / Disney

Bien que Tarkin lui-même ne soit pas particulièrement fan des soldats clones, il admet dans le 3ème épisode « Star Wars: The Bad Batch » qu’ils font partie de la nouvelle armée impériale pourrait encore être utile. Au moins des clones spéciaux comme Réticule, qui a fait partie d’une équipe auparavant unique Chasseur de la résistance Saw Gerrera a été mis en. Sous la direction de l’ex-membre de l’unité clone 99, cette escouade, qui comprenait quatre soldats volontaires, était censée réaliser ce que le groupe était incapable de faire auparavant.

En fait, ils parviennent à mener à bien la mission et le Éliminez les alliés du rebelle – même si Crosshair devait d’abord persuader sa nouvelle équipe d’exécuter ces civils. «Project war manteau», c’est avant tout un processus rampantqui projette actuellement son ombre. Comme Tarkin est très impressionné par les résultats de la nouvelle unité, nous devrions très probablement voir plus d’équipes de ce type dans les prochains épisodes, qui sont dirigées et entraînées par des soldats clones exceptionnels.

«Les bons soldats obéissent aux ordres.» / © Lucasfilm / Disney

Ainsi, bien sûr, devrait également sur nos personnages principauxqui fuient leur frère et le jeune empire font face à toutes sortes de difficultés. Comment ils vont gérer cela, nous le découvrirons dans les prochains épisodes de « Star Wars: The Bad Batch », qui commencent toujours le vendredi à 9 heures exclusivement sur Disney Plus.