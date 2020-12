Star Wars: The Bad Batch – Première bande-annonce de la série d’animation publiée

Sur le La journée des investisseurs de Walt Disney Company 2020 Comme on le sait, Lucasfilm a récemment annoncé plusieurs nouveaux Guerres des étoiles-Productions et révélation de nouvelles informations sur des séries déjà connues. La série d’animation appartient à cette dernière catégorie « Star Wars: Le mauvais lot »qui sera bientôt lancé exclusivement chez Disney +.

Star Wars: premier trailer de la série d’animation The Bad Batch

Au centre de l’histoire se trouve Unité de clonage 99, donc celui appelé Bad Batch dans l’original Escouade de soldats clones expérimentaux. Après avoir vu cela pour la première fois dans la 7e saison de Star Wars: La guerre des clones vu continue la nouvelle série son histoire continue. Temporairement, il a lieu après les événements de Épisode III, donc après l’exécution d’ordre 66.

Dans un communiqué de presse officielg (via bande dessinée) il continue à dire que nous accompagnerions l’unité clone 99 « Comment trouver leur chemin dans une galaxie en mutation rapide au lendemain de la guerre des clones. » Depuis, il se bat l’ancienne unité d’élite surtout avec « Daredevil[n] Missions de mercenaires « par. Ils cherchent un nouveau but dans la galaxie de l’empire.

Sont sur la série « The Bad Batch » impliquait des vétérans de Lucasfilmqui a déjà travaillé sur « Star Wars: The Clone Wars », Rebelles de Star Wars et « Star Wars Resistance » ont participé. Qui inclut Dave Filoni (« The Mandalorian »), Athéna Portillo (« La guerre des clones »), Brad Rau (« Rebels ») et Jennifer Corbett (« Resistance ») en tant que producteur exécutif également Carrie Beck (« Rebels ») en tant que co-producteur exécutif.

De plus, cela fonctionne également Josh Rimes (« Resistance ») en tant que producteur. Rau est également impliqué dans la série d’animation en tant que directeur superviseur, tandis que Corbett agit également en tant que scénariste en chef.

« Star Wars: The Bad Batch » n’a actuellement pas de date de lancement officielle sur Disney +.

