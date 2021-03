Star Wars: The Bad Batch – Premier regard sur le jeune Fennec Shand

Lucasfilm a quitté l’année dernière après avoir terminé la série d’animation à succès Star Wars: La guerre des clones la nouvelle série d’animation « Star Wars: Le mauvais lot » à.

Il y a maintenant une date de sortie pour le 4 mai sur Disney + fermement. Après un première bande-annonce une nouvelle image est maintenant apparue qui montre le personnage familier Fennec Shand spectacles.

Fennec Shand dans la nouvelle série Star Wars

Une réunion avec le from était déjà en avance Le mandalorien connu Fennec Shand, interprété par Ming-na Wen (« Star Trek »).

Les premières images de la nouvelle série vous plongent look complètement nouveau sur le mercenaire d’élitequi a travaillé comme assassin pour de nombreux syndicats criminels à travers la galaxie. Dans « The Mandalorian », elle est en fuite contre des chasseurs de primes comme le héros du titre (et son protégé Baby Yoda) et est sauvée par Boba Fett.

Fennec Shand dans « Star Wars: The Bad Batch » © Disney / Lucasfilm

Star Wars: Qui sont les mauvais lots?

« Star Wars: The Bad Batch » se déroule quelques décennies avant la série « The Mandalorian » et montre un jeune mercenaire Fennec Shand. Cependant, l’accent est mis sur Unité d’élite Clone Force 99 – également connu sous le nom de Bad Batch. C’est un unité de clonage unique, élite et expérimentale, comme Super soldats créé par les Kaminoans pendant la guerre des clones. Les quatre guerriers clones génétiquement différents ont des capacités extraordinaires, qu’ils combinent pour former des soldats particulièrement efficaces, connus et connus pour leurs méthodes non conventionnelles.

L’apparition de Fennec Shand dans la série « Star Wars: The Bad Batch » permet au créateur de séries Dave Filoni d’en savoir plus à ce sujet nouveaux personnages et leur histoire dire. Dans la série animée prend le relais Ming-Na Wen la voix originale de son personnage.

De plus, Fennec Shand joue également dans la prochaine série « Star Wars », le spin-off mandalorien Le livre de Boba Fett, la fin de l’année proche de la 3e saison de The Mandalorian sur le service de streaming interne Disney + ira au début.