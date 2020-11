Star Wars: The Bad Batch inclura un visage familier (exclusif)

Nous avons entendu parler d’au moins un visage familier que les fans peuvent s’attendre à voir dans le prochain Mauvais lot série animée.

Bien qu’annoncé il y a peu de temps, nous avons très peu entendu parler du prochain Guerres des étoiles série animée, Le mauvais lot. Nous savons que le spectacle aura lieu après les événements de Revenge of the Sith et mettons l’accent sur Clone Force 99 alors qu’ils décident de leur place dans le nouvel ordre impérial.

Il a été prouvé que l’émission fera ses débuts au début de 2021 (printemps), ce qui signifie que nous espérons obtenir plus de détails – et une bande-annonce – le plus tôt possible. En attendant, un certain nombre de sources m’ont dit que nous verrons au moins un personnage familier revenir: Bo-Katan.

En plus de faire ses débuts en live-action dans Le mandalorien Chapitre 11, Bo-Katan reviendra également à ses racines animées! À ce stade de la Guerres des étoiles chronologie, ce serait peu de temps après son rôle dans le siège de Mandalore (vu dans la dernière saison de La guerre des clones) et bien avant qu’elle ne s’empare du Darksaber Rebelles de Star Wars.

C’est une période relativement inexplorée, qui pourrait certainement aider à combler certaines lacunes sur ce qui est exactement arrivé à Mandalore à l’époque de l’Empire. Comment exactement tout cela est lié Le mauvais lot et ce que font ces soldats clones spécialisés, difficile à dire. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec les Clones titulaires qui recherchent leur héritage d’origine, mandalorienne, après s’être sentis apathiques à la suite de la guerre des clones.

J’aurais aimé avoir des informations plus spécifiques à partager et je les mettrai à jour au fur et à mesure. Qu’il suffise de dire que Bo-Katan continuera à faire partie de la narration de Star Wars. J’ai également entendu dire qu’elle n’était probablement pas le seul personnage familier auquel s’attendre dans la série, mais je n’ai pas encore assez de sources pour les rejeter.