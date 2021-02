Star Wars: The Bad Batch fait ses débuts le 4 mai sur Disney Plus

On dirait que nous devrons attendre un peu plus longtemps que prévu pour voir la prochaine série de Animation Lucasfilm. Oui, le plus saint des Guerres des étoiles jours, le 4 mai, vous avez une raison de plus de célébrer car c’est maintenant le jour du lancement officiel du Disney + série originale, Star Wars: Le mauvais lot!

Le premier épisode sera diffusé le mardi 4 mai avec l’épisode deux qui suivra quelques jours plus tard le vendredi 7 mai. Le reste des épisodes de la saison sortira chaque vendredi après cela.

L’un des au moins dix nouveaux spectacles à venir sur Disney +, Star Wars: Le mauvais lot est un spin-off de la dernière saison de La guerre des clones Séries TV. Le Mauvais lot clones, également connus sous le nom de Clone Force 99, sont un groupe d’élite de soldats clones avec des mutations génétiques qui font généralement leur propre truc. À la fin de la Clone Wars, après avoir recruté ARC Trooper Echo et avec Commande-66 en effet, leurs allées et venues sont quelque peu inconnues mais il semble qu’ils ne prennent pas trop de bonté pour se faire dire quoi faire.

Voici la description officielle…

La série suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans The Clone Wars) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière, qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. Dans l’ère post-guerre des clones, ils entreprendront des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but.

Au cas où vous l’auriez manqué en décembre dernier, Animation Lucasfilm et Disney + nous a donné un aperçu de Star Wars: Le mauvais lot, Vérifiez-le!