Star Wars : The Acolyte présente de nouveaux personnages, lancement en 2023 ?

Lucasfilm construit son Guerres des étoiles-Universe a continué et a annoncé une pléthore de plus nouvelle série pour le service de streaming interne Disney+ à. Particulièrement Le Mandalorien, Boba Fett ou celui qui vient Obi Wan Kenobi-series explore de nouvelles histoires dans une galaxie lointaine, très lointaine, mettant en vedette des personnages familiers et nouveaux d’au-delà de la saga Skywalker.

L’Acolyte va même plus loin et mène le pour la première fois nouvelle ère La Haute République dans l’univers des films/séries. Peu de choses sont révélées sur la série pour le moment Thriller mystérieux avec des éléments d’arts martiaux est décrit et le Côté obscur de la force vouloir sonder.

Maintenant, il y avait plus nouveaux personnages appelé. La créatrice et showrunner de la série Leslye Headland, connue pour la série d’humour noir Netflix « Matryoshka », est à l’origine de la nouvelle série « Star Wars ».

The Acolyte : les détails de la première histoire restent confidentiels

La série se déroule bien avant les événements de Star Wars Episode I : The Phantom Menace, selon l’annonce officielle de Lucasfilm, et nous emmène « dans le derniers jours de l’ère de la Haute République dans une galaxie plein de sombres secrets et forces émergentes du côté obscur. »

Cela fait un complet pour tous les fans nouveau chapitre lancé dans la franchise. De plus, l’histoire est destinée à transmettre beaucoup ton sombre grève que toutes les productions précédentes de « Star Wars ».

À la recherche de casting pour plus de nouveaux personnages

Au centre de l’Acolyte se trouve un protagoniste féminincelui de Amandla Stenberg (« The Hate U Give », « Hunger Games ») et le nom aura porte. D’après les premières descriptions, c’est comme possible apprenti Sith sur le côté obscur de la force.

Maintenant, le casting était au moins deux autres personnages principaux ouvert sur les noms Paul et miri entendre et jouer un rôle important dans l’histoire d’Aura. Alors que le personnage de Paul en tant que un homme d’âge moyen est décrit, probablement comme mentor agit aux côtés d’Aura Miria une adolescente Cependant, beaucoup plus n’est pas encore révélé sur ces nouveaux personnages.

On ne sait toujours pas si nous serons sur un Retrouvailles avec des personnages familiers peut espérer. Là Maître Jedi Yoda Ayant plus de 900 ans au moment de la saga Skywalker, il y a de fortes chances qu’il apparaisse à la tête du Conseil Jedi dans The Acolyte, tout comme dans les nouveaux livres et bandes dessinées de la Haute République.

Quand The Acolyte arrive-t-il à Disney Plus?

Une date de début officielle pour la nouvelle série n’a pas encore été fixée. Étant donné que de nombreuses autres séries « Star Wars » telles que « Obi-Wan Kenobi », « Andor » et « Ahsoka » ainsi que d’autres saisons de « The Mandalorian » sont en production, un Lancement à Disney+ pas avant 2023 prend place. Le tournage devrait commencer plus tard cette année.

Nous devrions avoir plus de détails sur la nouvelle série lors du prochain Célébration Star Wars 2022 du 26-29 mai 2022 Expérimenté.