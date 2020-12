Star Wars: The Acolyte – La série High Republic annoncée pour Disney +

À 22h30, heure allemande, Disney a lancé sa dernière nuit « La Journée des investisseurs 2020 de Walt Disney Company » et a donné un aperçu des projets à venir. Patron de Lucasfilm Kathleen Kennedy confirmé qu’il y a actuellement dix Guerres des étoiles-Des projets sont en cours de développement.

L’un d’eux est « Star Wars: L’acolyte » et la série selon laquelle il y a un mois, on disait que cela pourrait être une chronologie alternative jouer. Ces messages se sont avérés être hier comme fauxparce que la série est en fait définie à la fin de l’ère de la Haute République et fait donc partie du nouveau chapitre de la franchise qui est sur le point de démarrer.

Star Wars: The Acolythe sera un thriller mystérieux

Le prochain projet «Star Wars» sera de Pointe de Leslye (« Matrjoschka »), qui agit également en tant que scénariste et showrunner. Comme elle l’a réitéré à Fantastic Frankey au début du mois de novembre, une figure féminine être au centre de l’histoire.

Un acolyte Sith dans Star Wars: The Old Republic (© Disney / Lucasfilm / BioWare)

Dans un entre-temps tweet supprimé à nouveau de Disney (via Comic Book) il est dit que «Star Wars: The Acolyte» nous attend «un thriller mystérieux qui emmène les téléspectateurs dans une galaxie pleine de secrets obscurs et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de la Haute République. «

D’autres informations sont actuellement inconnues. Cependant, le titre supplémentaire suggère que peut-être Acolytes Sith pourrait jouer un rôle important dans la série. Ces marchandises au temps de l’Ancienne République Les étudiants Sith (semblables aux padawans Jedi) formés dans les académies. Celui qui a survécu à cette procédure a ensuite été emmené par un Seigneur Sith instruit. Nous pouvons donc voir comment le côté obscur recherche de nouveaux adeptes afin de retrouver leur ancienne force.

« Star Wars: The Acolyte » n’a actuellement pas de date de lancement officielle sur Disney +.

