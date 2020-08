Star Wars: Squadrons révèle plus de détails avec une nouvelle bande-annonce de gameplay

Il y a quelques mois Arts électroniques présenté le monde Star Wars: Escadrons, le nouveau jeu vidéo basé sur l’univers populaire de science-fiction de George Lucas. A cette occasion, le jeu vidéo abandonne la campagne classique de Jedi: ordre déchu pour mettre sur la table un pari plus axé sur le multijoueur compétitif dans les batailles spatiales. Et maintenant, le jeu nous laisse de nouveaux détails avec un gameplay.

C’était au cours de la Soirée d’ouverture en direct de Gamescom où Star Wars: Escadrons a réapparu pour afficher plus de détails sur votre pari. Le gameplay présenté nous permet de jeter un regard plus détaillé sur les batailles spatiales qui sont au centre de ce jeu vidéo et qui, comme il est suggéré, seront aussi excitantes qu’exigeantes en termes de compétences de manutention des navires, à la fois en multijoueur en ligne. comme dans la campagne.

D’autre part, certains des environnements que nous aurons en arrière-plan pendant que nous combattons les batailles spatiales intenses qui composent la campagne de l’œuvre ont été présentés plus en détail. Ces scénarios s’inspirent de différents lieux de l’univers de Guerres des étoiles et ils servent pour que Escadrons recréez certaines des batailles de stars les plus emblématiques de la série de films mieux que tout autre jeu vidéo. Ci-dessous, vous pouvez voir le gameplay montré par vous-mêmes.

Nous vous rappelons que Star Wars: Escadrons a son lancement prévu pour le lendemain 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec compatibilité avec les appareils de réalité virtuelle PC comme dans PS4 (à travers de PSVR). Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle supplémentaire qui pourrait survenir à cet égard.

