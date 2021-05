«Star Wars: Squadrons» célèbre le «4 mai» avec des accessoires

« Que la Force soit avec vous » pourrait être considérée comme l’une des phrases les plus emblématiques et les plus remarquables de la culture geek, de sorte que les fans de Star Wars à travers le monde (y compris les propriétaires de la franchise) ont assumé le 4 mai comme son journée officielle grâce au jeu de mots astucieux «mai le quatrième».

En plus d’avoir la première de la série « The Bad Batch », « Star Wars » est célébré de diverses manières, notamment le jeu développé par EA Motive et Electronic Arts « Star Wars: Squadrons », qui a reçu le lancement de nouveau contenu esthétique pour le titre populaire du vaisseau spatial.

Malgré le fait que l’équipe d’EA Motive aurait annoncé que le jeu était déjà terminé et n’aurait pas de contenu supplémentaire ou de DLC, il semble que les développeurs auraient réservé cette date spéciale pour commémorer la franchise et, accessoirement, remercier les joueurs avec deux de nouvelles mises à jour et un groupe considérable d’accessoires cosmétiques.

La dernière mise à jour pour « Squadrons » avait été effectuée en décembre dernier (et apparemment ce serait la dernière), ajoutant la nouvelle carte de « Fostar Haven », en plus des nouveaux modèles d’E-Wings de l’Alliance Rebelle et des défenseurs TIE. Empire.

« Star Wars: Squadrons » se déroule après les événements de « Le Retour du Jedi », pendant les derniers jours de l’Empire Galactique après sa défaite à la Bataille d’Endor. Dans son mode histoire, le joueur alternera les missions entre l’alliance rebelle et les vestiges de l’Empire, connaissant les deux côtés de la guerre.

Squadrons est disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. Il propose une vaste campagne solo, ainsi qu’un mode multijoueur avec divers modes de jeu qui ont constamment reçu des mises à jour pour offrir de plus grandes possibilités de jeu aux utilisateurs.