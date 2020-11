Star Wars Squadrons: ce nouveau contenu est étonnamment en route

Nous a kidnappé il y a un bon mois et demi Star Wars: Escadrons dans des batailles spatiales passionnantes dans une galaxie lointaine, très lointaine. À l’origine les développeurs d’EA Motive avaient annoncé après la sortie pas de contenu supplémentaire veulent publier, mais maintenant il y avait un demi-tour.

Electronic Arts a annoncé sur son site Web que le studio appartenait à la réactions positives des fans été touché et donc publier maintenant contenu supplémentaire gratuit. Dans les lignes suivantes, nous vous dirons exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Plus de Star Wars: une nouvelle carte et quatre nouveaux composants

Commençons par nous consacrer à la nouvelle carte, qui est dans le nom Fostar Haven entend. Ceci est une carte qui est déjà dans le Mission de prologue de la campagne solo est disponible et bientôt aussi en multijoueur des combats passionnants peuvent être combattus. Plus précisément, il devrait être disponible dans les modes de combat de flotte et de combat aérien.

Cependant, les fans doivent N’ai pas peurque la carte, qui est située dans une zone éloignée et sans loi, pourrait simplement être adoptée 1: 1 pour le multijoueur. Comme l’assure EA Motive, la carte sera réviséeafin qu’il s’intègre le plus organiquement possible dans la sélection existante.

« Star Wars: Sqaudrons » reçoit une nouvelle carte multijoueur (© Disney / EA)

Au-delà de ça quatre nouveaux composants trouver leur chemin dans Star Wars: Sqaudrons. Les chasseurs et les bombardiers peuvent utiliser le soi-disant Kit d’extension Boost profitez de vos aviateurs coup de pouce supplémentaire décent accordé. Après un temps de recharge, la capacité peut être utilisée à nouveau.

En plus, attendez aussi nouvelles armes sur vous, par exemple le Missiles ioniquesqui sont excellents pour Attaques surprises devrait convenir. Ces missiles spéciaux ne volent pas particulièrement vite, mais ils peuvent être combinés avec d’autres systèmes de votre avion, ce qui ouvre de nouvelles possibilités tactiques.

Les bombardiers et les chasseurs reçoivent également le Torpilles perforantes prototypescelui-ci devant se contenter d’une demi-charge de ces armes. Ces torpilles spéciales visent moins de dégâts comme des armes similaires, mais peuvent contourner les boucliers des grands vaisseaux amiraux.

U-Wings et TIE-Reaper peuvent quant à eux continuer Tours de missiles anti-matière hâte de prendre des mesures contre de plus gros navires ennemis et de soutenir vos compagnons de jeu. Tout ce contenu apparaît gratuitement dans le cadre du Mises à jour 3.0que sur 25 novembre 2020 est publié. En plus du nouveau contenu, il devrait également être utilisé pour améliorer l’équilibre et résoudre des problèmes mineurs.

Mise à jour de décembre avec deux nouveaux vaisseaux spatiaux Star Wars: Squadrons

La Nouvelle République et l’Empire Galactique sont autorisés à rejoindre à chaque fois sur un nouveau vaisseau spatial avoir hâte de. À propos, les deux modèles devraient sembler familiers aux fans de la série animée «Star Wars Rebels», car ils avaient des apparences relativement importantes.

« Star Wars: Sqaudrons » reçoit deux nouveaux vaisseaux spatiaux (© Disney / EA)

Tout d’abord nous avons cela A / SF-01 B-wing, inventé par l’ingénieur Mon Calamari Quarrie et du personnage principal de « Rebels » Hera Syndulla, qui joue également un rôle dans « Sqaudrons », a été peaufiné. Cet avion est également utilisé une variante cosmétique qui est basé sur une conception de l’épisode VI.

Pendant ce temps, l’Empire s’en réjouit TIE / d « Défenseur », qui a été développé et utilisé par le Grand Amiral Thrawn. Ce combattant polyvalent a des boucliers contrairement aux chasseurs TIE ordinaires et constitue donc une menace nettement plus grande.

Également reçu en décembre Matchs personnalisés Entrée dans « Star Wars Squadrons ». Pour les jeux personnalisés, vous pouvez un à cinq joueurs par camp en deux équipes jouer sur une seule carte dans les combats aériens et navals. Il y en aura quelques autres restrictions et modificateurs supplémentaires donnez que vous pouvez embaucher.

Tous ces éléments apparaîtront dans le cadre du Mises à jour 4.0qu’un jour en décembre 2020, probablement autour des vacances. Une date exacte est toujours en attente.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂