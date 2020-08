Star Wars: Squadrons brille dans une nouvelle bande-annonce

Star Wars: Squadrons a fait une apparition à la Gamescom avec une bande-annonce spectaculaire. Une nouvelle avancée qui nous montre plus de gameplay à bord des différents vaisseaux du jeu. De plus, tout cela s’est accompagné d’un premier regard sur le contexte de la campagne.

Une campagne qui nous mènera à quelques instants après la destruction de la deuxième étoile de la mort. Nous vivrons les premières confrontations entre la Nouvelle République et le Nouvel Empire.

Star Wars: Squadrons, pilotes recherchés

Ainsi, Star Wars. Les escadrons écriront un nouveau chapitre dans l’histoire de la saga, où nous vivrons dans notre peau les premiers conflits après la chute de l’empereur et de l’empire galactique. Le jeu arrivera le 2 octobre sur Xbox One et PC.