« Star Wars Squadrons » arrive sur EA Play le mois prochain

Les jeux qui se dirigeaient vers EA Play et Xbox Game Pass Ultimate le mois suivant a été révélé, et parmi eux se trouve « Escadrons Star Wars » par EA Motive.

« Escadrons Star Wars » a été lancé en octobre de l’année dernière pour PC, Xbox One et PS4, puis il sortira sur consoles PS5 et Xbox Series X / S La prochaine génération.

Le forfait du mois prochain comprend également Madden NFL 21, ainsi que NHL 21, à paraître en avril. Les deux «Squadrons» et Madden NFL 21 sera disponible le 2 mars.

EA Play est actuellement au prix de 4,99 € dollars par mois, tandis que Xbox Game Pass Ultimate coûte 14,99 € dollars par mois.

EA Play je sais ajoutée à Xbox Game Pass Ultimate l’année dernière, qui permettait aux membres de Accès ultime au service EA Play sans frais supplémentaires, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront donc également mettre la main sur ces jeux.