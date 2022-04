Star Wars: Sooo Many Titles – Tous les jeux de la franchise en cours de développement

Depuis Walt Disney les pleins droits de Guerres des étoiles a pris le relais, les films et séries de la franchise Experience One deuxième printempsenfin devenus fans du guerre des étoiles submergé de nouveaux spectacles. En matières jeux vidéo Jusqu’à présent, cependant, ils ont été réticents à le faire, ce qui est en train de changer de manière significative en raison de deux événements.

D’une part, l’action-aventure très acclamée Star Wars Jedi : Ordre déchu montré que l’intérêt pour les mondes qui étaient autrefois George Lucas ont été conçus, est loin d’être terminé, d’autre part a le Accord exclusif entre Electronic Arts et Disney créé une toute nouvelle dynamique.

se trouvent désormais toutes sortes de titres liés à Star Wars en développement, certains d’entre eux sont relativement proches de leur sortie, d’autres en sont encore à leurs balbutiements. Dans celui-ci, nous vous dirons à quels titres vous pouvez vous attendre dans les mois et les années à venir et à quoi vous pouvez vous attendre exactement Spécial.

Star Wars : chasseurs

C’est plutôt humoristique Jeu de combat d’arène multijoueur gratuitqui en 2022 pour Android, iOS et le Commutateur Nintendo devrait apparaître. Le jeu qui vous permet de travailler ensemble via jeu croisé Les combats dans des lieux de l’univers Star Wars sont pris en charge par Zynga et NaturalMotion développé.

L’intrigue de Star Wars : Hunters, qui est très probablement accessoire, se déroule quelque temps après la chute du Empire Galactique. Une équipe assez colorée de personnages jouables s’affronte ici, chaque personnage ayant bien sûr ses propres forces et faiblesses.

Dans la première bande-annonce, les lance-pierres, comme ceux de Ezra Bridger utilisé dans Star Wars Rebels, un ugnaught, celui droïdeka contrôle, les frères Jawa utopiequi ensemble sont aussi grands qu’un humanoïde normal, le Wookie Grozzbrandissant les bras d’un droïde de sécurité KX comme d’habitude, et le Droïde J-3D1.

Titre : Star Wars : Chasseurs

: Star Wars : Chasseurs le genre : Jeu de combat multijoueur

: Jeu de combat multijoueur Plate-forme : Androïd, iOS, Nintendo Commutateur

: Androïd, iOS, Nintendo Commutateur Libération: 2022

Star Wars : Chevaliers de l’Ancienne République

L’un des jeux les plus populaires de L’univers Star Wars était toujours et sans aucun doute le jeu de rôle « Star Wars : Knights of the Old Republic », qui a été lancé en 2003. Les fans en demandent un depuis longtemps refaire du classique et enfin sa plaidoirie a été exaucée.

Le studio de développement américain Aspyr Mediaqui fait partie du depuis 2021 Groupe d’embrasseurs il sera responsable du remake et a déjà déclaré que ce titre concerne pas un simple remaster agira, mais un projet ambitieux qui va de pair avec SonyInteractiveEntertainment est réalisé.

Selon le communiqué officiel, le remake de « Star Wars : Knights of the Old Republic » sera développé à partir de rien, il recevra une version complète nouveau visage graphiquesera fini nouvelles fonctionnalités de jeu et inclure quelques nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas encore été détaillées. Le jeu n’a actuellement aucune date de sortie officielle.

Titre : Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République

: Star Wars : Remake des Chevaliers de l’Ancienne République le genre : Jeu de rôle

: Jeu de rôle Plate-forme : Playstation 5, PC

: Playstation 5, PC Libération: Inconnue

Star Wars Jedi : Ordre déchu 2

Il n’est bien sûr pas surprenant que le jeu le plus abouti de l’univers Star Wars ces dernières années reçoive une suite. Divertissement de réapparitionle développeur responsable du premier album acclamé par la critique, fera de même suites comprendre pourquoi Stig Asmussen reviendra en tant que directeur du jeu.

Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de l’ambitieux projet et une première bande-annonce officielle est toujours en attente, mais selon la rumeur qui couve de plus en plus, on peut dire Plus tard cette année attendons avec impatience un aperçu en images animées et, si tout se passe bien, peut-être même la sortie du jeu.

Titre : Star Wars Jedi : Ordre déchu 2

: Star Wars Jedi : Ordre déchu 2 le genre : Action-Aventure

: Action-Aventure Plate-forme : PC, Playstation 4, Xbox Series X

: PC, Playstation 4, Xbox Series X Libération: Inconnue

Éclipse de la guerre des étoiles

Actuellement situé à rêve quantique un autre Action Aventure dans l’univers Star Wars en développement, qui a été annoncé au moment de la Époque de la Haute République pièces de théâtre et retrouvailles avec le favori des fans Yoda promesses. Le titre a été lancé avec une bande-annonce accrocheuse lors de la Récompenses du jeu 2021 annoncé, mais les choses ont été un peu calmes sur le projet depuis lors.

Nous ne savons pas grand-chose sur l’histoire de Star Wars Eclipse à ce stade, mais il a déjà été annoncé que vous découvrirez toutes sortes de choses en explorant la Bordure Extérieure décisions sérieuses doivent se rencontrer, ce qui influencera énormément le scénario du jeu. Donc, tout comme nous aimons déjà les jeux Détroit : devenir humain familier avec.

tu seras bien jouer vous-même de nombreux personnages être capable, explorer des mondes inconnus et découvrir de nouvelles espècesdevient également un très histoire complexe promis. Cependant, il faudra un certain temps avant de savoir si ces informations sont correctes, car selon les rumeurs, le jeu apparaîtra au plus tôt dans cinq ans.

Titre : Éclipse de Star Wars

: Éclipse de Star Wars le genre : Action-Aventure

: Action-Aventure Plate-forme : Inconnue

: Inconnue Libération: Inconnue

Le projet Star Wars

divertissement massifqui sont les plus susceptibles d’être présents pour leur travail La Division de Tom Clancy sont connus développent actuellement un jeu vidéo Star Wars qui est fortement basé sur l’intrigue et un monde ouvert devrait mettre. Ça a l’air génial, mais malheureusement nous ne savons rien d’autre sur ce projet à part le fait qu’il a été écrit par un vétéran de Tom Clancy Julien Gerrighty est réalisé.

Yves Guillemotle PDG d’Ubisoft, appelle le projet Star Wars encore sans nom le début d’une longue collaboration avec Disney et Lucasfilm Gamesdonc quoi qu’il nous arrive, ce devrait être un projet ambitieux qui devrait se poursuivre pendant longtemps.

Titre : Inconnue

: Inconnue le genre : Inconnue

: Inconnue Plate-forme : Inconnue

: Inconnue Libération: Inconnue

Tireur inconnu de Star Wars

Nous savons déjà que Arts électroniques un successeur pour son Franchise Battlefront a dans le pipeline. Du Jeu de tir à la première personnequi à ce stade n’a ni nom ni date de publication, sera publié par Divertissement de réapparition mis en œuvre et par Pierre Hirschmann implémenté en tant que développeur.

Quelle fantastique nouvelle pour tous les fans du début Titre de médaille d’honneur et l’original Star Wars : Battlefront car Hirschmann était déjà le producteur de ces jeux. Ce à quoi nous pouvons vraiment nous attendre, cependant, nous ne le saurons probablement que dans les mois à venir, mais le battage médiatique est déjà important dans tous les cas.

Titre : Inconnue

: Inconnue le genre : Jeu de tir à la première personne

: Jeu de tir à la première personne Plate-forme : Inconnue

: Inconnue Libération: Inconnue

Jeu de stratégie Star Wars inconnu

Comme si Respawn n’était pas assez occupé pour le moment, le développeur a également ses doigts dans un domaine jusque-là inconnu. jeu de stratégie avec lui, le courant à Réacteur de bits est développé. Le nouveau studio est composé de développeurs qui étaient auparavant chez XCOM et civilisation a travaillé.

responsable du studio de développement Greg Foertschque certains joueurs connaissent probablement grâce à son travail sur XCOM et XCOM 2 connaître. On soupçonne fortement que ce jeu Star Wars ira dans la même direction, mais nous savons encore très peu de choses sur le projet, donc tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de prendre le thé.

Titre : Inconnue

: Inconnue le genre : jeu de stratégie

: jeu de stratégie Plate-forme : Inconnue

: Inconnue Libération: Inconnue

Action-aventure Star Wars inconnue

Amy Henningqui a fait il y a quelque temps un jeu vidéo Star Wars pour EA Studio de jeu viscéral y a travaillé mais a été relevée de ses fonctions se voit maintenant offrir une nouvelle opportunité dans la franchise de son studio relativement nouveau Skydance Nouveaux Médiasoù elle développe une action-aventure cinématographique avec un scénario original.

Bien sûr, nous aimerions avoir un peu plus d’informations sur ce titre, mais malheureusement, c’est tout ce que nous avons pu savoir sur le nouveau projet pour le moment. Pour le moment, le jeu n’a pas de nom, ni les plates-formes connues, et encore moins que période de sortie officielle.

Titre : Inconnue

: Inconnue le genre : Action-Aventure

: Action-Aventure Plate-forme : Inconnue

: Inconnue Libération: Inconnue