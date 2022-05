Star Wars : Skeleton Crew avec Jude Law annoncé pour 2023 sur Disney+

Dans le cadre de cette année qui se déroule à nouveau Célébration Star Wars 2022 les nombreux fans présents sur place à la convention d’Anaheim ont pu profiter d’un abondance de nouvelles du Monde de la guerre des étoiles Soyez heureux. Outre les premiers détails et une nouvelle date pour le très attendu Saison 3 Le MandalorienLucasfilm attend d’annoncer un nouvelle série sur: Star Wars : Équipage de squelettes Avec Loi de Jude.

Détails de la première histoire : de quoi parle Star Wars : Skeleton Crew ?

Il y a quelques semaines, les premières rumeurs sur une nouvelle série « Star Wars » encore sans nom se confirmaient, le célèbre Le réalisateur de Spider-Man, Jon Watts pour le service de streaming Disney+ devrait se développer.

Maintenant, les premiers détails de l’histoire ont été révélés : en conséquence, il y a un groupe d’enfants sur un odyssée aventureuse à travers la « galaxie lointaine, très lointaine » en essayant de pour retrouver le chemin du retour… À propos du contexte, comment cela s’est produit et pourquoi complètement par eux-mêmes sont, rien ne sera encore révélé. Mais on peut supposer que le 10 à 12 ans probablement un beaucoup de dangers faut survivre.

La nouvelle production se déroule après « Return of the Jedi », donc elle joue autour du en même temps comment Le Mandalorien et Livre de Boba Fett. La question de savoir s’il y aura un lien avec les succès de la série n’a pas encore été confirmée. Même si personnages connus de l’univers « Star Wars » jouera le jeu, reste l’un secret bien gardé. Cependant, cela est soutenu par le fait que les deux fabricants à succès Jon Favreau et Dave Filoni impliqué dans la production derrière les succès de la série.

Cependant, quiconque pense qu’une série pour enfants est en train de se créer ici fait fausse route. Les deux créateurs de la série, le réalisateur Jon Watts et Scénariste Christopher Forda réitéré aux téléspectateurs de la convention qu’il est n’est en aucun cas une série pour enfants. Il est vrai qu’une nouvelle et, pour la première fois, jeune génération est au centre d’une production « Star Wars », une nouveauté, car elle n’a jamais existé auparavant – ce qui la rend d’autant plus passionnante.

Premier casting trouvé

Un premier casting de premier plan est avec Loi de Jude déjà trouvé. A propos de son personnage et quel rôle il jouera par rapport aux enfants et dans la structure du pouvoir (Jedi ou Sith) reste un secret.

L’acteur britannique populaire est connu pour de nombreuses productions bien connues, par exemple dans les films « Sherlock Holmes » aux côtés de la star de « Iron Man » Robert Downey Jr. Watson et est actuellement dans les salles en tant que sorcier Albus Dumbledore dans la série de films préquelle de Harry Potter Les Animaux Fantastiques. Avec la nouvelle série « Skeleton Crew », il célèbre ses débuts dans la famille « Star Wars ». Pendant ce temps, la recherche du jeunes héros et d’autres personnages à toute vitesse.

Quand Star Wars : Skeleton Crew arrive-t-il sur Disney plus ?

Dans le cadre de la présentation de la nouvelle série « Star Wars : Skeleton Crew », une date de début a été annoncée par la même occasion : D’après celle-ci, la production devrait encore être en cet été avec le tournage commencer dès que tous les rôles sont remplis.

Une date de début pour « Star Wars : Skeleton Crew » devrait déjà être annoncée 2023 à Disney+ se produire. Avec l’abondance d’autres séries telles que Andor ou Ahsoka et celui qui commence aujourd’hui Série Obi-Wan Kenobi Lucasfilm et Disney+ ont accéléré le rythme de date de sortie pour les nombreuses nouvelles séries Star Wars. En conséquence, nous pouvons d’au moins 3 nouvelles séries/saisons par an calculer!