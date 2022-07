Star Wars: Skeleton Crew a un budget plus important que le Mandalorian

Bien que Kathleen Kennedy ait révélé récemment que Guerres des étoiles revient sur grand écran à l’avenir, Lucasfilm ne se retient pas non plus sur sa prochaine série Disney +, avec Jude Law en vedette Star Wars : Équipage de squelettes coûterait environ 136 millions de dollars pour sa première saison. Pour mettre cela en contexte, la première saison de Le Mandalorien a rapporté environ 100 millions de dollars. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la nouvelle série, avec ce genre de budget, il semble que nous obtenions quelque chose d’assez énorme.

Le plus récent ajout au Guerres des étoiles line-up a été initialement annoncé en mai à Guerres des étoiles Celebration, lorsqu’il a été révélé que Jude Law dirigerait la série. L’histoire se déroulera à la suite de Le retour du Jedi et mettra en vedette une histoire de « passage à l’âge adulte » sur des enfants qui tentent de retrouver le chemin du retour après la chute de l’Empire. Bien qu’aucun autre détail de l’intrigue n’ait été révélé, l’intrigue autour de la série est suffisante pour obtenir de nombreux Guerres des étoiles ventilateurs à bord.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les détails sur le budget prévu de la série proviennent d’un rapport publié en Le journaliste hollywoodien, et tandis que les 136 millions de dollars sont énormes par rapport à d’autres nouveaux Guerres des étoiles projets, lorsqu’ils sont associés aux budgets de 150 à 225 millions de dollars attribués aux offres de Marvel Studios telles que WandaVision, Loki et Oeil de faucon, il ne semble pas du tout si élevé. Au final, le budget est assez peu pertinent tant que la série se paie en amenant de nouveaux abonnés à Disney+, et à la Guerres des étoiles saga. Cependant, comme indiqué également dans l’article, une partie du coût sera compensée par 20,9 millions de dollars en crédits d’impôt qui ont été accordés à Lucasfilm par la California Film Commission.

Suite Équipage squelette Les détails pourraient bientôt arriver

Célébration Star Wars 2022

Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que le tournage de Star Wars : Équipage de squelettes a déjà commencé en Californie. Actuellement, Jude Law est le seul acteur connu à être attaché au projet, bien qu’il y ait eu des appels de casting pour quatre jeunes acteurs pour jouer les rôles principaux de la série. Bien qu’il y ait sans aucun doute beaucoup d’autres annonces de casting à faire, plus d’informations sur la série seront probablement révélées lors de la D23 Expo de cette année en septembre, lorsque Disney devrait en révéler beaucoup sur l’avenir de la série. Guerres des étoiles et les univers Marvel.

Guerres des étoiles les fans sont toujours au top de la finale triomphale de Obi Wan Kenobi, et avec la promesse de beaucoup plus à venir de la galaxie lointaine, très lointaine, il ne manquera pas de nouveau contenu dans la franchise au cours des prochaines années. Cependant, il y a encore beaucoup d’incertitude quant aux projets qui auront la priorité chez Lucasfilm, et bien que des films comme Escadron de voleurs semblent définitivement être en veilleuse, d’autres comme le film de Taika Waititi pourraient être accélérés même si le Thor : Amour et tonnerre le réalisateur a déclaré qu’il n’avait pas encore commencé à travailler sur le scénario.