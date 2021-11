« Star Wars: Rogue Squadrons » est reporté sine die

Lors de la présentation de Disney à ses investisseurs en décembre 2020, il a été confirmé que Lucasfilm disposait d’une excellente liste de sorties futures pour la franchise « Star Wars », qui semble faire une pause du grand écran pour augmenter son niveau d’offre via Disney + .

L’un des projets qui a le plus attiré l’attention des fans était « Rogue Squadron », un film qui aurait un scénario écrit et réalisé par Patty Jenkins, responsable de la réalisation de Gal Gadot dans les deux tranches individuelles de « Wonder Woman » dans le DC Expanded Univers.

Malgré la grande excitation suscitée par ce projet, qui avait une date de sortie prévue en décembre 2023, avec un scénario presque terminé, selon des informations qui ont émergé au milieu de cette année, il a été confirmé que le film, s’il n’a pas a été annulé, il a reporté sa production sine die.

« Star Wars: Rogue Squadrons » a tenté de commencer le tournage en 2022. De nouvelles informations de The Hollywood Reporter confirment que le projet a été reporté indéfiniment en raison de graves problèmes dans la programmation de Jenkins, car il n’y a donc toujours pas de nouvelles du moment où nous verra cette bande.

La vérité est que Patty Jenkins a quelques projets très attendus depuis l’année dernière. Warner Bros a confirmé la production du troisième et dernier volet solo de « Wonder Woman », qui comportera une apparition spéciale de Lynda Carter, qui a joué le personnage dans les années 1970.

Bien que « Wonder Woman 3 » n’ait pas encore de fenêtre de sortie, c’est sans aucun doute l’un des projets les plus prioritaires parmi les dirigeants de Warner Bros. Jenkins a également un autre projet en développement, qui est un biopic sur la reine égyptienne Cléopâtre, qui sera joué par Gal Gadot.

L’univers « Star Wars » a encore de nombreux projets à venir. En décembre, il y aura la première de « The Book of Boba Fett », spin-off de sa célèbre série d’action en direct « The Mandalorian », qui a commencé la production de sa troisième saison. Également en route, des séries centrées sur Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor et Ahsoka Tano, qui ont déjà un haut niveau d’attentes.